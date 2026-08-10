華大科研區改建大型數據中心 維州官員喊卡

亞馬遜擬將喬治華盛頓大學(George Washington University，GWU)維州科學與技術中心(Virginia Science and Technology Center)改建為大型數據中心。(GWU官網截圖)

亞馬遜 (Amazon )近日向維吉尼亞州勞登郡(Loudoun County)提出概念性開發計畫，擬將喬治華盛頓大學(George Washington University，GWU)維州 科學與技術中心(Virginia Science and Technology Center)改建為大型數據中心，引發地方官員及居民關切。

根據規畫，開發基地位於喬治華盛頓大道(George Washington Parkway)沿線，介於University Drive與Highland Vista Drive之間，將興建多棟建築。

代表阿岡昆選區(Algonkian District)的郡監督委員布里斯克曼(Juli Briskman)強烈反對這項計畫，認為該地點鄰近住宅區、波多馬克河(Potomac River)及深受居民喜愛的布萊斯公園(Bles Park)，「是全郡最不適合興建數據中心的地點之一」。

她表示，當地已核准興建約1000戶住宅，預計一、兩年內陸續入住，因此希望該區朝混合用途及住宅開發，而非數據中心發展。

亞馬遜發言人表示，目前提交的僅是概念性基地計畫，是整體開發程序的第一步，建築規模及細節仍須待後續設計階段確認。公司也承諾，將尊重喬治華盛頓大學持續使用該園區最多五年，在校方完全遷出前，不會展開施工。

布里斯克曼指出，由於該基地適用較早期的土地分區規範，若資料中心屬於依法可直接開發的用途(by right)，開發案可能無須經過一般民眾熟悉的公開審查程序，包括規畫委員會或郡監督委員會公開聽證，居民恐缺乏表達意見的機會。

她表示，近期將舉辦說明會，回應居民疑問，並鼓勵民眾向地方民意代表表達意見。

此外，布里斯克曼已要求勞登郡政府研究是否實施數據中心開發暫停令(moratorium)。她指出，目前勞登郡已有超過200座數據中心，仍有必要暫停新增開發，以保留土地興建住宅，並推動產業多元化。

她說，即使停止興建新的數據中心，郡政府仍可維持可觀財政收入，而資料中心帶來的負面影響已逐漸超過其稅收效益。

亞馬遜則表示，公司自2016年至2025年間已為勞登郡貢獻超過21億元的財產稅及相關費用，是當地最大的納稅企業之一。