我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

TSA要求在機場刷臉 旅客可以說「不」

華大科研區改建大型數據中心 維州官員喊卡

特派員黃惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞馬遜擬將喬治華盛頓大學(George Washington Universit...
亞馬遜擬將喬治華盛頓大學(George Washington University，GWU)維州科學與技術中心(Virginia Science and Technology Center)改建為大型數據中心。(GWU官網截圖)

亞馬遜(Amazon)近日向維吉尼亞州勞登郡(Loudoun County)提出概念性開發計畫，擬將喬治華盛頓大學(George Washington University，GWU)維州科學與技術中心(Virginia Science and Technology Center)改建為大型數據中心，引發地方官員及居民關切。

根據規畫，開發基地位於喬治華盛頓大道(George Washington Parkway)沿線，介於University Drive與Highland Vista Drive之間，將興建多棟建築。

代表阿岡昆選區(Algonkian District)的郡監督委員布里斯克曼(Juli Briskman)強烈反對這項計畫，認為該地點鄰近住宅區、波多馬克河(Potomac River)及深受居民喜愛的布萊斯公園(Bles Park)，「是全郡最不適合興建數據中心的地點之一」。

她表示，當地已核准興建約1000戶住宅，預計一、兩年內陸續入住，因此希望該區朝混合用途及住宅開發，而非數據中心發展。

亞馬遜發言人表示，目前提交的僅是概念性基地計畫，是整體開發程序的第一步，建築規模及細節仍須待後續設計階段確認。公司也承諾，將尊重喬治華盛頓大學持續使用該園區最多五年，在校方完全遷出前，不會展開施工。

布里斯克曼指出，由於該基地適用較早期的土地分區規範，若資料中心屬於依法可直接開發的用途(by right)，開發案可能無須經過一般民眾熟悉的公開審查程序，包括規畫委員會或郡監督委員會公開聽證，居民恐缺乏表達意見的機會。

她表示，近期將舉辦說明會，回應居民疑問，並鼓勵民眾向地方民意代表表達意見。

此外，布里斯克曼已要求勞登郡政府研究是否實施數據中心開發暫停令(moratorium)。她指出，目前勞登郡已有超過200座數據中心，仍有必要暫停新增開發，以保留土地興建住宅，並推動產業多元化。

她說，即使停止興建新的數據中心，郡政府仍可維持可觀財政收入，而資料中心帶來的負面影響已逐漸超過其稅收效益。

亞馬遜則表示，公司自2016年至2025年間已為勞登郡貢獻超過21億元的財產稅及相關費用，是當地最大的納稅企業之一。

精華 FAQ

  • 亞馬遜提出概念性開發計畫，擬把喬治華盛頓大學維州科學與技術中心改建為大型數據中心，並興建多棟建築；目前仍屬開發程序的第一步，細節待後續設計確認。

  • 布里斯克曼認為基地鄰近住宅區、波多馬克河與布萊斯公園，是全郡最不適合興建數據中心的地點之一；當地也已核准約1000戶住宅，較適合混合用途或住宅發展。

  • 她要求郡政府研究數據中心開發暫停令，因勞登郡已有超過200座數據中心；她認為應保留土地給住宅與產業多元化，且即使少蓋新數據中心，財政收入仍可維持。

Amazon 維州 亞馬遜

上一則

喬州哥郡數據中心 將成為全美最大之一

下一則

已申庇護無前科 2移民簽證逾期在芝機場遭ICE逮捕

延伸閱讀

新州小鎮禁建數據中心 開發商提告求償3億

新州小鎮禁建數據中心 開發商提告求償3億
亞馬遜悄蓋數據中心 加州小鎮居民開工才知

亞馬遜悄蓋數據中心 加州小鎮居民開工才知
加碼南灣布局 Google續簽桑尼維爾兩大辦公園區租約

加碼南灣布局 Google續簽桑尼維爾兩大辦公園區租約
巴沙迪那Parsons舊樓將拆 改建大型住宅社區

巴沙迪那Parsons舊樓將拆 改建大型住宅社區

熱門新聞

CBP於費城機場沒收2萬元現金並取消該公民旅客的「全球入境計畫」。(CBP官網)

美公民帶2.2萬現金未申報遭CBP沒收並撤銷Global Entry

2026-08-04 09:40
根據北卡新法，該州衛生廳自10月起，若發現俗稱白卡的醫療補助(Medicaid)受益人移民身分存疑，須要求提出證明；若無法證明具合法身分，則應通報美國國土安全部。(美聯社)

共和黨州擴大執法 北卡10/1起 無證持白卡將通報DHS

2026-08-07 09:34
首位登月太空人阿姆斯壯的兒時故居，現正上市求售。圖為阿姆斯壯兒時的臥室。(美聯社)

房子曾接待過9位太空人 阿姆斯壯童年故居43萬元求售

2026-08-05 20:32
費城機場為近期ICE執法抓捕人數最多的美國機場之一。(特派員黃惠玲／攝影)

亞裔移民團體：非公民搭機前先做好這3項準備

2026-08-10 10:37
33歲加拿大籍女子特雷西(Kaitlyn E. Tracey)涉嫌掌摑一名身穿印有「Trump」、「ICE」字樣運動褲的少女被捕。(海岸城市監獄)

不滿川普字樣衣 加拿大婦掌摑新州少女遭逮

2026-08-08 10:28
「高速公路護盾行動」由各州公路巡警、聯邦汽車運輸安全管理局(FMCSA)檢查員、美國移民暨海關執法局(ICE)及國土安全調查局(HSI)共同執行。(DHS官網)

聯邦擴大掃蕩卡車業 3天停駛766人車 拘捕51移民違規

2026-08-05 09:52

超人氣

更多 >
周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場
美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉

美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉
炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感

炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感
姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光
明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法

明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法