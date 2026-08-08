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華府部署國民兵至2029年 還要耗14億

特派員黃惠玲／綜合報導
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華府地區處處可見國民兵來回巡邏。(特派員黃惠玲／攝影)
華府地區處處可見國民兵來回巡邏。(特派員黃惠玲／攝影)

根據提交國會的資料，總統川普政府在華府地區部署國民兵的任務，預計在本屆政府任期結束前，涵蓋2026年10月至2029年1月期間，假設約有2500名國民兵持續駐守首都地區，還將耗費約14億元。

華盛頓郵報」(The Washington Post)首先報導相關數據指出，該資料由國防部主計長提名人赫斯特三世(Jules Hurst III)在參議院確認程序期間提供給民主黨參議員華倫(Elizabeth Warren)。

川普政府於2025年8月啟動華府國民兵部署行動，當時一名前美國政府效率部(DOGE)員工柯里斯汀(Edward Coristine)在一起企圖劫車事件中遭攻擊，引發政府加強首都治安部署。

華府國民兵臨時指揮官布蘭查德二世準將(Leland Blanchard II)日前表示，這項任務將持續至2029年1月，或「直到總統宣布任務結束為止」。

目前因應美國250周年相關活動，華府約有4600名國民兵駐紮，較長期規畫中的2500人規模更高。川普政府預計未來將維持約2500名兵力。

川普提出的2027財政年度1.5兆元國防預算中，包括23億元用於國內軍事行動，其中6.05億元專門支應華府國民兵任務。此外，政府也要求追加670億元經費，以支應伊朗戰事相關開銷，其中包括8億元國民兵經費。

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)上月在參議院作證時承認，五角大廈目前面臨預算壓力，但多次將問題歸因於拜登政府過去的軍事管理政策。

布蘭查德則為部署行動辯護，表示國民兵近期獲得一項價值2.92億元的合約，將協助官兵從飯店搬遷至當地公寓居住，預計在合約期間可節省約9000萬元住宿及交通費用。

他也指出，駐守華府的國民兵已處理約800起醫療緊急事件，包括實施心肺復甦術(CPR)、為槍擊受害者止血，以及為過量用藥患者提供325劑納洛酮(Narcan)治療。

不過，民主黨持續批評這項部署。參議員華倫表示：「國民兵不是政治工具，納稅人的錢也不是川普政治作秀的提款機。」

國會預算局(CBO)此前估計，這項部署截至2025年底已耗費約2.23億元，並預估每延長一個月將增加約5500萬元成本。

該任務也面臨法律挑戰。美國公民自由聯盟(ACLU)華府分會資深律師麥可・佩洛夫(Michael Perloff)指出，國民兵並未接受處理部分執法情境的專業訓練。

精華 FAQ

  • 根據提交國會的資料，這項任務預計延續到本屆政府任期結束，也就是2029年1月；若以約2500名國民兵長期駐守計算，整體成本估約14億元。

  • 國會預算局估計，截至2025年底已花約2.23億元，之後每延長1個月約增5500萬元。外界關注焦點在於支出龐大，且被批評可能帶有政治作秀色彩。

  • 民主黨認為國民兵不應成為政治工具；ACLU則指出部分執法情境訓練不足，恐使任務越界。批評者也質疑高額經費是否真的能有效改善華府治安。

華府 國民兵 華盛頓郵報

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