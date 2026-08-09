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華府、巴爾的摩12醫院 列美新「最佳區域醫院」名單

特派員黃惠玲／綜合報導
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巴爾的摩的約翰霍普金斯醫院(The Johns Hopkins Hospital)再度躋身全美前20大醫院(Honor Roll)。(約翰霍普金斯醫院官方臉書)

根據「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)最新公布的醫院排名，華府與巴爾的摩地區有12家醫院獲評為「最佳區域醫院」(Best Regional Hospital)，其中巴爾的摩的約翰霍普金斯醫院(The Johns Hopkins Hospital)再度躋身全美前20大醫院(Honor Roll)。

約翰霍普金斯醫院今年共有14個專科名列全美，其中婦產科(Obstetrics and Gynecology)排名全美第一，眼科(Ophthalmology)則排名第三，再次成為全美頂尖醫學中心之一。

「美國新聞與世界報導」資深健康數據分析師溫恩(Chelsey Wen)表示，今年評比更加重視病患治療成果，包括存活率、再住院率及併發症等指標，因此讓更多規模較小、但醫療品質優異的醫院獲得肯定。她指出，今年獲得表揚、病床數少於200床的醫院數量較去年增加一倍，反映評比更重視實際醫療品質，而非醫院規模。

在華府地區，MedStar Washington Hospital Center獲評為區域最佳醫院。此外，Inova Fairfax Hospital、VHC Health、George Washington University Hospital、Sibley Memorial Hospital及Suburban Hospital等醫院，也都獲選為最佳區域醫院。

除了整體排名外，多家醫院也在專科領域獲得全國肯定。MedStar Washington Hospital Center在心臟科、心血管外科及婦產科名列全美；Inova Fairfax Hospital的婦產科進入全美排名；MedStar Georgetown University Hospital癌症治療獲全國肯定；MedStar National Rehabilitation Hospital則在復健醫學領域名列全美。

溫恩提醒民眾，醫院是否名列全美前幾名並非唯一衡量標準，即使沒有進入全國排行榜，仍有許多醫院能提供高品質醫療服務，患者應依自身需求與病情，選擇最適合的醫療院所。

精華 FAQ

  • 依據美國新聞與世界報導最新公布的排名，華府與巴爾的摩地區共有12家醫院被評為最佳區域醫院，顯示當地多家醫療院所整體表現獲得肯定。

  • 約翰霍普金斯醫院今年再度躋身全美前20大醫院Honor Roll，且共有14個專科名列全美，其中婦產科排名第1、眼科排名第3，維持頂尖醫學中心地位。

  • 資深分析師指出，今年評比更重視存活率、再住院率與併發症等治療成果，因此病床數少於200床但品質優異的醫院更容易脫穎而出，反映重點在醫療品質而非規模。

併發症 華府

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