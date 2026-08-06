維州初選落幕 州長憂川普干預11月大選

前聯邦眾議員盧利亞(Elaine Luria，中)贏得民主黨提名參與維州第二選區國會眾議員。(美聯社)

維吉尼亞州4日舉行的2026年聯邦國會初選 已完成，確定11月期中選舉的主要對決組合。此次選舉最受矚目的包括聯邦參議員共和黨初選，以及數個競爭激烈的國會眾議員選區。維州 州長史潘柏格(Abigail Spanberger)則表示，擔心總統川普 可能採取行動干預選舉，影響選民11月投票意願。

在聯邦參議員方面，共和黨由退役陸軍少將水澤(Bert Mizusawa)勝出，取得提名，11月將挑戰尋求第四任期的民主黨現任參議員華納(Mark Warner)。

在聯邦眾議院方面，幾個關鍵選區的結果如下：

第一選區：民主黨由亨里科郡檢察官泰勒(Shannon Taylor)勝出，11月將挑戰共和黨現任眾議員惠特曼(Rob Wittman)。這是民主黨鎖定的重要翻盤選區之一。

第二選區：前聯邦眾議員盧利亞(Elaine Luria)贏得民主黨提名，將再次挑戰共和黨現任眾議員齊甘斯(Jen Kiggans)，重演近年備受矚目的對決。

第五選區：前聯邦眾議員佩里耶洛(Tom Perriello)獲民主黨提名，將迎戰共和黨現任眾議員麥卦爾(John McGuire)。

第六選區：民主黨由巴爾羅(Pete Barlow)勝出，11月將挑戰共和黨現任眾議員科林恩(Ben Cline)。

另方面，史潘柏格則呼應馬里蘭州州長摩爾(Wes Moore)的憂慮，擔心總統川普可能採取行動干預選舉，影響選民11月投票意願。史潘柏格說，不應低估川普可能透過散播對選舉的疑慮、製造挑戰，甚至讓民眾對投票感到不安的可能性。

摩爾日前曾表示，「非常擔心」川普政府限制郵寄投票、要求各州提供選民資料，甚至可能部署聯邦部隊或執法人員至投票所等作法。

史潘柏格表示，維州選舉局未來數周將持續向選民宣導投票權益，協助民眾了解投票方式、地點及相關權利，確保選舉順利進行。

談到國會選情時，史潘柏格對民主黨充滿信心，稱現由共和黨掌握的第一、第二、第五及第六選區都有翻盤機會，並表示自己將前往第一、二、五、六及九選區，替民主黨候選人助選。