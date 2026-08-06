我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI競爭白熱化 張一鳴喊「拒絕蒸餾」：不利用他人的輸出換排名

「破·地獄」女星拍戲割斷臉部血管 縫逾50針 緊急宣布停工

維州初選落幕 州長憂川普干預11月大選

特派員黃惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
前聯邦眾議員盧利亞(Elaine Luria，中)贏得民主黨提名參與維州第二選區...
前聯邦眾議員盧利亞(Elaine Luria，中)贏得民主黨提名參與維州第二選區國會眾議員。(美聯社)

維吉尼亞州4日舉行的2026年聯邦國會初選已完成，確定11月期中選舉的主要對決組合。此次選舉最受矚目的包括聯邦參議員共和黨初選，以及數個競爭激烈的國會眾議員選區。維州州長史潘柏格(Abigail Spanberger)則表示，擔心總統川普可能採取行動干預選舉，影響選民11月投票意願。

在聯邦參議員方面，共和黨由退役陸軍少將水澤(Bert Mizusawa)勝出，取得提名，11月將挑戰尋求第四任期的民主黨現任參議員華納(Mark Warner)。

在聯邦眾議院方面，幾個關鍵選區的結果如下：

第一選區：民主黨由亨里科郡檢察官泰勒(Shannon Taylor)勝出，11月將挑戰共和黨現任眾議員惠特曼(Rob Wittman)。這是民主黨鎖定的重要翻盤選區之一。

第二選區：前聯邦眾議員盧利亞(Elaine Luria)贏得民主黨提名，將再次挑戰共和黨現任眾議員齊甘斯(Jen Kiggans)，重演近年備受矚目的對決。

第五選區：前聯邦眾議員佩里耶洛(Tom Perriello)獲民主黨提名，將迎戰共和黨現任眾議員麥卦爾(John McGuire)。

第六選區：民主黨由巴爾羅(Pete Barlow)勝出，11月將挑戰共和黨現任眾議員科林恩(Ben Cline)。

另方面，史潘柏格則呼應馬里蘭州州長摩爾(Wes Moore)的憂慮，擔心總統川普可能採取行動干預選舉，影響選民11月投票意願。史潘柏格說，不應低估川普可能透過散播對選舉的疑慮、製造挑戰，甚至讓民眾對投票感到不安的可能性。

摩爾日前曾表示，「非常擔心」川普政府限制郵寄投票、要求各州提供選民資料，甚至可能部署聯邦部隊或執法人員至投票所等作法。

史潘柏格表示，維州選舉局未來數周將持續向選民宣導投票權益，協助民眾了解投票方式、地點及相關權利，確保選舉順利進行。

談到國會選情時，史潘柏格對民主黨充滿信心，稱現由共和黨掌握的第一、第二、第五及第六選區都有翻盤機會，並表示自己將前往第一、二、五、六及九選區，替民主黨候選人助選。

精華 FAQ

  • 這場初選確定了11月期中選舉的主要對決組合，包含聯邦參議員與多個眾議院關鍵選區的人選，讓各黨可以正式進入最後拉票與攻防階段。

  • 共和黨由退役陸軍少將水澤(Bert Mizusawa)勝出，將挑戰現任民主黨參議員華納(Mark Warner)；華納目前正尋求第4個任期。

  • 她擔心川普可能透過散播對選舉的疑慮、增加投票程序壓力，甚至讓民眾對投票感到不安，進而影響選民投票意願；她也強調州選舉機關會加強宣導投票權益。

川普 維州 初選

上一則

芝公校經費大缺 市長要州府履行撥款承諾

下一則

麻州州長希利簽署保護法案 限制與ICE合作

延伸閱讀

5州初選登場 密西根測民主黨風向 堪薩斯密蘇里維州開打

5州初選登場 密西根測民主黨風向 堪薩斯密蘇里維州開打
密西根聯邦參議員初選左派勝出 民主黨焦慮升高

密西根聯邦參議員初選左派勝出 民主黨焦慮升高
葛理漢胞妹角逐南卡聯邦參議員 川普背書沒用？黨內初選勝出渺茫

葛理漢胞妹角逐南卡聯邦參議員 川普背書沒用？黨內初選勝出渺茫
密西根初選…民主黨左轉挑戰建制派 川普：好消息

密西根初選…民主黨左轉挑戰建制派 川普：好消息

熱門新聞

CBP於費城機場沒收2萬元現金並取消該公民旅客的「全球入境計畫」。(CBP官網)

美公民帶2.2萬現金未申報遭CBP沒收並撤銷Global Entry

2026-08-04 09:40
賓州一名華裔媳婦持刀連刺婆婆245刀奪命(示意圖)。(pexels)

賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命

2026-07-30 09:05
ICE探員執法(示意圖)。(路透)

踢咬ICE探員 賓州台灣籍婦女拒捕被控攻擊

2026-07-29 09:47
移民權益組織30日在芝加哥移民法庭前控訴現行「移民超級大庭」模式，刻意製造「缺席遣返」。(特派員黃惠玲／攝影)

超級大庭淪快速遣返工具 移民律師疾呼勤查EOIR狀態

2026-07-30 13:27
明尼蘇達州聖保羅市第一位女市長賀高麗(中)身陷性騷擾風波，而且指控她的還是該市警察局長。(美聯社)

簡訊帶性暗示？聖保羅亞裔女市長 涉性騷市警局長

2026-07-31 20:33
亞洲鯉魚對包括伊利諾州的五大湖區帶來生態以及安全威脅。(美聯社)

川普叫停五大湖防治亞洲鯉魚工程 伊州長怒批政治鬧劇

2026-07-31 11:20

超人氣

更多 >
下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途

下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途
司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人

司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人
美國公民身分並非終身保障 5種情況恐遭撤銷 關鍵點...

美國公民身分並非終身保障 5種情況恐遭撤銷 關鍵點...
澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武
大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家

大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家