慧開法師華府開講 探討生命教育與生死智慧

國際佛光會華府協會。(主辦方提供)

國際佛光會華府 協會日前於維州 麥克林(McLean)的Valo Park Auditorium舉辦生命教育講座，邀請佛光山寺副住持、南華大學榮譽教授暨星雲學研究中心主任慧開法師，以「生命的永續經營──從今生到來世的無縫接軌」為題演講，吸引近300位民眾參與。

慧開法師從佛教生命觀出發，探討輪迴、生死教育、臨終關懷及人生規劃等議題。他表示，生命教育不只是面對死亡，更重要的是學習如何經營生命，建立正確的人生觀、生死觀與宇宙觀。

談及輪迴觀念時，慧開法師引用加拿大 精神醫學家Ian Stevenson研究兒童前世記憶案例指出，相關研究透過個案蒐集、比對及歷史查證，提供值得參考的成果。他說，從佛教觀點而言，輪迴不僅是宗教信仰議題，也涉及對生命本質的理解。

慧開法師指出，面對人生終點，需要做好「思想建設」與「心理建設」：前者建立正確生命觀與生死觀，後者將理解內化為面對老、病、死時安定身心的力量。他也提醒，規畫人生最後階段並非消極等待死亡，而是在理解生命有限與精神價值後，以積極態度面對生命選擇，並與家人建立共識。

講座最後開放民眾交流，與會者就臨終關懷、生命教育及家庭溝通等議題熱烈討論。

近300位民眾到場聆聽。(主辦方提供)

慧開法師。(主辦方提供)