非退休年金的延伸策略及資產轉移機制

張文進博士理財講座將討論『非退休年金的延伸策略』及『資產轉移機制』

正昇財務顧問公司總裁張文進博士，將於8月舉辦2場網絡理財講座，從美東時間上午10時30分至12時30分止。請預先報名，電話: 301-928-9573或電郵: [email protected]。報名後，我們會發送網絡連接給您。

8月8日講座的主題是『非退休年金的延伸策略』。2019年的退休促進法已經終止了大多數人的IRA延伸。但是，它並不影響非退休年金的延伸。年金為投資者提供延稅增長。非退休年金的延伸為投資者的受益人提供稅收延期。使用適當的年金，投資者將能夠延緩兩代人的納稅。這是建立家庭財富的好方法。

張博士將討論：1)什麼是非退休年金的延伸策略？2）為什麼要考慮非退休年金的延伸？3) 誰應該考慮非退休年金的延伸？4) 非退休年金的延伸是如何實施的？

非退休年金的延伸策略有兩個重要考量。第一個是受益人，張博士將討論主要受益人、第二順位受益人、繼任受益人和受益人限制。另一方面是身故賠償的項，配偶受益人和非配偶受益人的區別，還有信托作為受益人的規則。

此外，您需要知道年金公司是否允許非退休年金的延伸。如果沒有，你能做什麼？張博士將深入探討每個觀念及細節，希望您聽完演講後，對年金及其用途有一個全新的認識。

8月22日的主題是『資產轉移機制』，資產可以通過多種方式轉移—遺囑、所有權、受益人指定或贈與。不同的資產以不同的方式傳遞給繼承人，例如，共同持有的房地產將在共同所有者死亡時通過法律轉移給倖存的共同所有者。 個人財產如汽車，通常會通過遺囑或信託轉移給繼承人，這些資產幾乎不可能指定受益人。 這些資產歸屬為遺囑認證資產。

遺囑認證資產是指在某人去世時沒有指定受益人的任何資產，這些可能包括車輛、家居用品、珠寶和藝術品等。這些資產被稱為遺囑認證資產，因為它們必須受到法院的監督和處置。在許多司法管轄區，這可能會導致延誤和額外費用。最後，遺囑認證是一個公共程序，任何願意前往當地法院的人都可以隨時獲得遺囑認證文件。

非遺囑認證資產通常通過使用信託或指定受益人傳遞繼承人。年金、IRA和人壽保險等資產是通過合同條款並避免遺囑認證程序的資產，並且通常不受遺囑或信託條款的影響。

如果執行得當，受益人指定是一個將財富留給繼承人的最有效及最可靠方式的方式之一。還可以為許多可能發生的事情做計劃，例如現有受益人的死亡或新受益人的誕生。要了解這些名稱的工作原理，必須了解以下術語。

主要受益人是第一個從資產中獲得任何收益的個人或實體。第二順位受益人是在沒有尚存的主要受益人的情況下獲得合同收益的受益人級別。主要受益人或第二順位受益人可能有一位或多位。

信託是很好的遺產規劃工具。信託不能是IRA或公司退休計劃的所有者，但可以是受益人。雖然信託可以是非退休年金年金的所有者和/或受益人，但這種安排有利有弊。在考慮進行此類安排時，應諮詢合格的遺產規劃律師。

人們想了解不同的資產設置正確的受益人在稅上的優惠，例如，我的配偶作為退休資產的主要受益人有什麼好處？我的孩子作為退休資產的受益人有什麼限制？如果一個人要確定他的願望在死後會被確切的執行，受益人的指定將提供某種程度的確定性。

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