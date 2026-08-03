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華府房市兩極化 一般住宅降溫 豪宅續熱

特派員黃惠玲／綜合報導
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喬治城(Georgetown)為DMV地區豪宅成交量最多的前十名郵遞區號之一。（...
喬治城(Georgetown)為DMV地區豪宅成交量最多的前十名郵遞區號之一。（Georgetown DC臉書）

華府地區(DMV)的房地產市場正呈現兩極化發展。居高不下的借貸成本與整體經濟的不確定性，讓「一般住宅」市場顯著降溫，部分地區甚至逐漸轉為「買方市場」。然而，「頂級豪宅」買家較無財務壓力，支撐住高端市場。房產數據公司Bright MLS最新報告顯示，在供給緊缺與強勁需求下，豪宅賣方仍掌握絕對的議價優勢。

根據數據顯示，今年第二季華府地區的豪宅成交量較去年同期成長了4.5%；與此同時，新上架的豪宅房源數量卻大幅減少了13.1%。

房源供不應求直接推升了價格。今年第二季DMV地區畫分「豪宅門檻」的成交價來到190萬元，較去年同期上漲5.6%。此外，豪宅成交中位天數僅8天，快於華府整體市場的9天中位數。

若從區域細分來看，大華府中西洋地區(Mid-Atlantic)第二季最高總價的交易，是位於維吉尼亞州麥克林(McLean)、緊鄰波多馬克河畔的一棟1280萬元豪宅。

值得注意的是，麥克林市第二季過半數的房屋成交案均屬於豪宅類別，成交量高居大華府中西洋地區之冠。整體而言，該地區豪宅成交量前十名的郵遞區號(ZIP code)中，DMV地區就高占 5席次，包括喬治城(Georgetown)、華府西北區上城(Upper Northwest)、維吉尼亞州維也納(Vienna)以及馬里蘭州貝斯達(Bethesda)皆榜上有名。

房產經紀赫里尼維基指出，北維州豪宅市場供給有限，是推升需求的重要原因。該區豪宅多具備大面積土地與充足室內空間，符合高收入家庭對多功能居住環境的需求。

另一方面，高端房市中依然是「現金為王」。DMV地區的豪宅交易中，有約32%為全現金成交，遠高於整體房市的17%。而大華府中西洋地區全現金交易比例最高的區域，則集中在切薩皮克灣東岸(Eastern Shore)及德拉瓦州/馬里蘭州海岸一帶，亦即傳統的高檔度假房產重鎮。

展望後市，Bright MLS報告指出，豪宅市場預期將繼續超越整體房市走勢，且「短期內幾乎看不到下行風險」。在房源庫存維持緊縮的情況下，華府高端房價預計將持續攀升。

精華 FAQ

  • 主要因借貸成本居高不下，加上整體經濟前景不確定，讓一般買家觀望情緒升高，部分地區甚至逐漸轉為買方市場。

  • 第二季豪宅成交量年增4.5%，新上架房源卻減少13.1%，供不應求推升價格，豪宅門檻成交價升至190萬元，年增5.6%。

  • 麥克林、喬治城、Upper Northwest、維也納與Bethesda等地表現突出，豪宅交易約32%為全現金，反映高端買家財力充足且議價優勢仍在。

維吉尼亞州 華府 豪宅

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