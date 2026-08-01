華府僑教中心攜手僑界演練緊急應變

黃正杰主持「華府地區僑社緊急應變作業指引草案討論模擬演練」。(主辦方提供)

為提升海外僑社災害應變能力，落實政府「全社會防衛韌性」政策，華府 華僑文教服務中心日前舉辦「華府地區僑社緊急應變作業指引草案討論模擬演練」。活動由中心主任黃正杰主持，邀集僑務委員、華府地區急難救助協會及多個僑團代表逾30人參與，透過情境模擬與分組討論，共同研擬符合當地需求的僑社緊急應變機制。

黃正杰表示，面對氣候變遷 及各類突發事件挑戰，海外僑社應提前建立完善應變系統，包括資源盤點、緊急聯絡網及跨團體合作機制，以便災害發生時迅速整合人力、物資與資訊。此次演練以「極端氣候造成嚴重洪災並導致通訊中斷」為情境，參與者分為「人力動員組」、「物資募集組」及「國際宣傳組」，針對志工調度、物資支援、資訊傳遞及對外宣傳等議題提出應變方案。

僑務委員簡明子指出，除建立災害應變機制，也應提升僑胞平時防災意識，並善用媒體傳遞正確資訊。大華府地區僑界急難救助協會會長陳怡奾表示，建立自主應變能力有助於重大災害及突發事件時發揮互助功能。與會僑領建議未來持續舉辦年度及跨州演練，並強化發電機、衛星通訊等備援設備。

僑務委員及與會僑領分「人力動員組」、「物資募集組」及「國際宣傳組」進行討論模擬。(主辦方提供)