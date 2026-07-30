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透過爵士詮釋台灣百年音樂 台灣爵士樂團華府演出

記者王志榮／華府報導
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李欣怡(左)，二胡演奏家陳正倫(中)。(記者王志榮／攝影)
李欣怡(左)，二胡演奏家陳正倫(中)。(記者王志榮／攝影)

華府台灣音樂人李欣怡領軍的台灣爵士樂團「福爾摩沙律動(Formosan Groove)」，日前受邀於華府杜邦圓環附近國際藝術暨藝術家協會(IA&A at Hillyer)藝廊演出，與台灣藝術家陶亞倫VR個展「無所不在的幽靈」(Ubiquitous Ghosts)展開跨界交流，透過音樂與視覺藝術共同探討記憶、文化、流動與身份認同等議題，吸引許多民眾到場聆賞。

演出從下午1時持續至2時30分不少觀眾站立欣賞。精彩演出讓許多在場來自台灣鄉親重溫家鄉記憶，也吸引當地民眾感受台灣音樂魅力。

李欣怡表示，Formosan Groove並非單純將台灣民謠「爵士化」，而是結合爵士、放克(Funk)、電子音樂及世界音樂元素，重新詮釋台灣百年歌曲，讓傳統音樂擺脫僅與懷舊、感傷連結的印象，透過節奏與律動成為跨文化交流語言。

她指出，為尊重文化傳承，樂團花費數年時間與版權持有人聯繫，取得歌曲改編授權，並於2024年開始錄音，去年底推出首張專輯「胡聲拍仔」，同步於多個串流平台發行。樂團也從三人編制擴展六人團隊。

當天演出由李欣怡擔任電子鍵盤，與二胡演奏家陳正倫及專業弦樂演奏家艾爾漢尼爾合作，曲目包括望春風、桃花過渡、夜來香等台灣經典歌曲。

李欣怡說自己未曾接受正式音樂學院訓練，但透過網路資源與持續學習完成創作並發行專輯。她鼓勵年輕創作者勇於表達自我，不必刻意迎合市場，作品價值終會被看見。

出席音樂會的觀眾David與妻子Dolores表示，非常欣賞台灣音樂與爵士融合的創新方式，期待未來能有更多機會接觸台灣文化活動。

IA&A at Hillyer藝廊地址：9 Hillyer Court NW，展覽免費開放參觀。

演出現場。(記者王志榮／攝影)
演出現場。(記者王志榮／攝影)

IA&A at Hillyer藝廊。(記者王志榮／攝影)
IA&A at Hillyer藝廊。(記者王志榮／攝影)

演出現場。(記者王志榮／攝影)
演出現場。(記者王志榮／攝影)

精華 FAQ

  • 樂團受邀在華府杜邦圓環附近的IA&A at Hillyer藝廊演出，並與陶亞倫的VR個展同步進行跨界交流，結合音樂與視覺藝術，吸引不少民眾到場欣賞。

  • 李欣怡表示，樂團不只是把民謠爵士化，而是融入爵士、放克、電子與世界音樂元素，讓台灣百年歌曲以更具節奏感的方式重生，成為跨文化交流的語言。

  • 演出曲目包含望春風、桃花過渡、夜來香等經典歌曲，讓僑胞重溫家鄉記憶，也讓當地民眾感受台灣音樂魅力，並進一步認識台灣文化與創作能量。

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