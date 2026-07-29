趙小蘭出席ILF年會 勉青年參與公共事務

趙小蘭(中)出席了年會。(記者王志榮／攝影)

國際領袖基金會(International Leadership Foundation，ILF)日前在華府希爾頓酒店舉辦「2026年度領導力與企業家年會暨頒獎晚宴」，前美國勞工部 長、前運輸部長趙小蘭 發表專題演講，分享自身投入公共服務及國際事務的歷程，並勉勵年輕世代勇於承擔責任、積極參與公共事務。

ILF創會董事長董繼玲表示，基金會成立27年來，透過獎學金、領導力培訓、實習、導師制度及校友網絡，已協助全美超過一萬名學生獲得成長與發展機會，並在公共服務、企業及創業等領域發揮影響力。她說，ILF不只是提供資源，更致力建立跨世代支持平台，鼓勵青年持續追求卓越、回饋社會。

今年共有29位來自全美頂尖大學的「公民研究員」(Civic Fellows)，以及35位「青年領導力學院」(Youth Leadership Academy)高中生參與活動。他們暑假期間分別於聯邦政府機關、國會辦公室及企業實習，累積公共政策及產業實務經驗。

由於趙小蘭夫婿、肯塔基州參議員麥康諾(Mitch McConnell)近日因病情引發公眾高度關注，當天趙小蘭出席神色如常，但明顯可看到她比以前消瘦，活動前後她並未對丈夫病情發表任何言論。趙小蘭表示，亞太裔美國人已成為美國社會的重要力量，除在專業領域持續精進外，也應善用影響力，共同打造更多元、包容的社會。

大會並舉辦多場論壇，其中以「女性領導力──賦權下一代」座談最受矚目，由百人會 (Committee of 100)北加州暨太平洋西北地區主席朱伯忠主持，邀請加州種族平等委員會委員黃思敏、密蘇里州勞工與工業關係部部長許心怡、馬里蘭州眾議員齊麗麗等分享女性在職場及公共服務領域的領導經驗與挑戰。

活動亦獲多位政要到場支持，包括聯邦眾議員趙美心、馬里蘭州州務卿李鳳遷、紐約州參議員陳學理、前聯邦眾議員高光映及前馬里蘭州州長霍根等，共同見證亞太裔領袖對美國社會的貢獻。

今年獲公共服務領導力獎得主陳學理、方文思、黃思敏及許心怡；藝術與企業領導力獎得主曾士庭；全球企業領導力獎得主為通用金控創辦人暨執行長金敏誠；企業領導力獎由朱伯忠及嚴杰獲得；社區領導力獎得獎者為傅惠芬、洪逸青、侯秀玉及蔡慶雲。

趙小蘭。(記者王志榮／攝影)

ILF創會董事長董繼玲(右)致詞。(記者王志榮／攝影)

曾士庭(左)獲前馬州州長霍根頒發「藝術與企業領導力獎」。(主辦方提供)

國際領袖基金會(International Leadership Foundation，ILF)日前在華府希爾頓酒店舉辦「2026年度領導力與企業家年會暨頒獎晚宴」。(記者王志榮／攝影)