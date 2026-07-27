從中國到馬州 齊麗麗回憶錄籲華裔參政

齊麗麗分享其新出版的回憶錄。(半杯清茶社提供)

馬里蘭州首位出生於中國的華裔 州眾議員 齊麗麗(Lily Qi)，日前受邀出席「半杯清茶社」座談，與現場60多位聽眾分享其新出版的回憶錄「被選中的美國人：從紅色中國到藍色馬里蘭(Elected American – From Red China to Blue Maryland)」，並呼籲華裔社區積極行使投票權，提升在主流社會的影響力。

齊麗麗1989年赴美求學，長期深耕公共服務領域，曾任蒙哥馬利郡副首席行政官，並於2019年起擔任馬州 州眾議員。她在會中指出，主流社會對華人群體常存有「高收入、高學歷」的「模範少數族裔」刻板印象，反而忽略了許多仍在經濟困境中掙扎的家庭。

齊麗麗說，華人若僅追求個人的經濟成功，而無法將其轉化為社區影響力與政治發言權，這種成功終究只是空中樓閣。她引用歷史警告，無論是1938年歐洲猶太人的遭遇，還是洛杉磯暴亂中的亞裔商戶受害，都證明缺乏政治影響力的群體在危機時刻極易成為犧牲品。

針對移民與參政議題，齊麗麗表示，社會安全保障網對新移民與弱勢群體至關重要，她選擇以民主黨身分參選，正是希望在支持商業發展的同時，能為弱勢族群提供體制上的扶持。齊麗麗也坦言，當前地緣政治氣氛惡化，華裔政治人物易因出生背景遭受攻擊，但唯有正面回擊並積極參與公共事務，才能贏得尊重。

談及投票的意義，齊麗麗直言：「一張選票也許無法直接扭轉選舉結果，但你的投票紀錄會被長期保存。參與民主的過程，遠比你把票投給誰更重要。」她在會後特別於新書扉頁寫下「民主需要你(Democracy Needs You)」，鼓勵華裔世代接棒，共同守護社區權益。