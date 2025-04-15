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華府預訂6/14閱兵 市長包瑟：未直接參與

特派員黃惠玲／綜合報導
圖為川普今年1月在就職總統活動上觀看陸軍樂團演奏。(歐新社)
圖為川普今年1月在就職總統活動上觀看陸軍樂團演奏。(歐新社)

有報導傳出白宮計畫於6月14日在華府舉行大規模閱兵，以慶祝川普總統79歲生日及美國陸軍成立250周年，華府市長包瑟(Muriel Bowser)就相關報導作出回應表示，她相信川普政府已經聯繫了該市的「特別活動工作小組」，該小組通常負責如遊行等活動的籌備，而這次活動仍處於初步規畫階段。

包瑟說，「我不知道這是否已被定義為軍事閱兵，但或許是這樣，」她補充道，她本人並未「直接參與」這項可能閱兵活動的討論。

「華盛頓城市報」(The Washington City Paper)率先披露了此次閱兵籌畫的相關消息。據悉閱兵路線將從維吉尼亞州阿靈頓的五角大廈開始，終點則設在白宮。

美聯社7日報導提到，美國陸軍目前正在初步討論是否將閱兵納入川普生日慶典中。該慶典已經籌備了約兩年，屆時預計在國家廣場(National Mall)展示各式各樣的活動和裝備，包括斯崔克(Stryker)裝甲車、悍馬車、直升機及其他軍事設備。

陸軍發言人巴特勒上校(Col. David Butler)在一份聲明中表示：「目前還無法確定是否會舉行閱兵，但我們正與白宮及其他多個政府機構合作，希望將這場慶典打造成一個國家級的活動。」

白宮則在一份聲明中表示，「尚未安排任何軍事閱兵。」

川普首個總統任期時的2018年，也曾宣布過類似計畫，當時他希望讓軍用坦克和飛機沿賓夕法尼亞大道展示。但由於華府官員反對，加上軍方領導人透露該活動可能耗資高達9200萬美元，該計畫最終被取消。

據熟悉此次活動的消息人士透露，川普總統再次想在今年夏天讓重型軍事裝備和人員沿華府街道遊行。對此包瑟表達了憂慮，她說，如果動用軍用坦克，聯邦政府應該配套數百萬元的道路修復資金。

阿靈頓郡官員表示，已收到白宮關於閱兵計畫的「預先通知」，但尚未接到申請文件。

白宮 川普 華府

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