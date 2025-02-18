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川普政府裁員大刀 揮向食品藥物管理局

特派員黃惠玲／綜合報導
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美國食品藥物管理局新聘員工收到職位裁撤通知。(FDA臉書)
美國食品藥物管理局新聘員工收到職位裁撤通知。(FDA臉書)

川普政府削減聯邦勞動力規模的行動，開始波及到食品藥物管理局(FDA)，該局最近受聘負責審查食品成分、醫療器械和其他產品安全性的員工，收到了職位被取消的通知。

據三位要求匿名的FDA工作人員向美聯社透露，FDA的試用期員工在15日晚間收到了職位被取消的通知。目前遭裁職位的確切數量尚不清楚，但這波解雇似乎集中在FDA的食品、醫療器械和煙草產品中心，其中包括對電子菸的監管。目前不確定負責審查藥品的FDA員工是否在豁免名單。

美國衛生研究院(National Institutes of Health，NIH)部門會議錄音，一些官員14日時預計聯邦衛生部(HHS)將解雇旗下機構約5200名試用期員工。HHS負責監督NIH、FDA以及疾病防治中心(CDC)等機構。

FDA總部位於華府郊外的馬里蘭州，員工人數將近兩萬人，長期以來，FDA一直是新任衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)的目標。他去年曾指責該機構「對公共衛生發動戰爭」，原因是未批准諸如迷幻藥、幹細胞等未經證實的治療方法。

他還呼籲從美國食品中去除數千種化學物質和色素，但據一名熟悉解雇情況的FDA工作人員稱，FDA的裁員包括負責審查新食品添加劑和成分安全性的員工。

HHS發言人目前未對此提出回應。

FDA的69億元預算中，近一半來自該機構所監管公司支付的費用，包括藥品和醫療器械製造商。這些費用使FDA能夠雇用額外的科學家以快速審查產品，因此取消這些職位並不會減少政府開支。

一位前FDA官員表示，裁減新近聘用的員工可能會適得其反，因為這些員工往往更年輕且擁有更新的技術技能。FDA的員工結構偏向於那些在機構工作了1、20年的年長員工，而美國政府問責辦公室(GAO)在2022年指出，FDA「歷來在招聘和留住員工方面面臨挑戰」，原因是私營部門的薪酬更高。

前FDA菸草部門主任澤勒(Mitch Zeller)表示，這些解雇行動根本是在「打擊聯邦員工士氣」。

FDA 疾病防治中心 預算

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裁員壓力 芝近5萬聯邦員工士氣跌谷底

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