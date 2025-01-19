取消小費工最低薪施行2年多 華府餐館陷困境

華府通過「82計畫」兩年多，對當地餐飲業帶來很大衝擊。(華府大都會餐飲協會臉書)

華府 兩年多前，透過全民公投通過「82計畫」(Initiative 82)，取消了小費員工最低工資，當時備受餐飲業批評，稱將導致該行業走入死亡。兩年多來，儘管華府仍舊不斷有新餐廳問世，但自從該提案通過後，當地餐飲業警示信號也隨之閃起，包括已有創紀錄74家餐廳倒閉，且當地的高級餐飲業正在面臨困境。

華府大都會餐飲協會(Restaurant Association of Metropolitan Washington)總裁兼執行長湯恩謝德(Shawn Townsend)表示，餐館每年都會因各種原因關門，犯罪有時是原因之一，租金價格不斷上漲也是一很大因素，「你可能會看到一家已經經營好幾十年的餐廳，在租約到期後，卻無法與房東舊新約談好條件。」

此外，華府餐廳員工目前最低時薪為10元，到今年夏天將增至12元，湯恩謝德表示，餐飲業者的確有不少人對此感到擔心。一位餐飲業律師表示，目前已經有約20家酒吧、餐廳，透過法律制度，挑戰房東的驅逐意圖或重新談判租約，而這也顯示餐飲業者正面臨財務困境。

這位律師說，大多數時候，處於這類困境的業者，最終都逃不過關必的命運。湯恩謝德說，「我們很關心餐飲業到今年秋季會變成什麼樣子。」

華府議會預計下周三(22日)舉行針對餐館業勞工 的聽證會，研究顯示過去幾年餐館業的勞工人數縮減，湯恩謝德說，預計即將登場的聽證會將有超過60人會出庭作證。他說，華府一帶去年失去1800個全職餐飲工作，而此現象跟「82計畫」直接相關。

阿靈頓智庫「就業 政策研究所」(Employment Policies Institute)表示，82計畫通過後，約有4000個工作機會消失。

至於主導「82計畫」的非營利組織「公平薪資」(One Fair Wage)稱，82計畫還沒有完全實施，因此效果還未顯現，而就業情況的變化並未與該計畫直接有關連，該組織表示，「從法案通過以來，我們還沒有看到餐館就業率出周期性下降。」「公平薪資」表示，工作機會在馬州、維州及華府地區都有波動，而且趨勢表明「經濟及季節性因素」對於就業的影響，多過於具體的政策變化。