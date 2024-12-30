玄學基礎(2)-摘錄盧台長 觀世音菩薩心靈法門 磐石觀音堂

盧軍宏台長

大家想想你們看不到的東西你就可以當它不存在嗎？你的靈感就是很重要的東西。我們經常在社會上碰見熟人介紹朋友，當你和這個人接觸的時候，我一看這個人，“啊，你好，這個是張先生，這個是李先生。”“啊，你好，你好。”和他沒講幾句話就發現這個人我不願意和他講話，我覺得這個人很討厭。這個是為什麼？這個是人的氣場不對。氣場就是每個人的氣不一樣。不願意和他交往就是因為你的氣和他的氣不一樣。

接下來首先我想講這個世界為什麼有陰陽，其實很簡單。比方說太陽是陽的，月亮是陰的；男人是陽的、女人就是陰。但是陰陽為什麼不調和？不調和之後會產生什麼問題？如果一個女的陽氣很足遮住陰氣了，她的性格就像男人一樣，所以她做事情很堅決，很果斷，在家裡她的先生，比方說也是屬陽的，這個女的也是陽氣很足，他們兩個就會經常碰，會在家裡經常吵架。

所以同樣來講，如果一個女的陰氣很重，整天不舒服啦，不開心啦，講話的時候聲音也很輕，那個男的長得也很唯唯諾諾的，什麼事情也不敢做決定，就是說這個男的陰氣大於陽氣，在這種情況下，這兩個人在家裡生活，誰都不能解決誰的問題，誰都不能說我們兩個商量決定一個問題，這樣就無法解決任何問題。所以陰陽要調得好，才能在人間、在生活中越來越發展、越來越好。所以說陰陽真的是一個很重要的問題。大家看見那個南韓 啊，韓國他們不是有一個八卦嘛，就是陰陽，這個陰陽要調節好。

台長要說說現在為什麼陰陽顛倒。我想問問手裡用的鈔票是屬陰還是屬陽的？告訴大家，手中的鈔票是屬陰的，陰的東西要把它藏起來，沒有人把鈔票掛在陽臺上的，只有把錢放在保險 櫃裡、藏在皮夾裡面、藏在口袋裡，因為它是陰的東西，陰的東西不能經常露面，經常露面會引來麻煩。比方說你這個人很牛，口袋裡面有一疊一百塊錢，你到商店把錢都拿出來數了幾張給營業員，邊上的眼睛都看著你，就有人會跟著你跑，跑到一定的時候就會打劫你，明白了吧，這個就是陰陽之分。現在的人連陰陽都顛倒了。舉個簡單例子：很多人晚上不睡覺，白天太陽照得很高了睡覺了。很多懂得中醫或學習醫學的都知道，五臟六腑到晚上都應該休息的。如果晚上不睡覺白天睡覺的人他的五臟六腑遲早都會出問題的。 (因篇幅所限，下次再續)

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