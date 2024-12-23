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防「刷評詐騙」收到不明包裹 北維警籲勿掃二維碼

特派員黃惠玲／綜合報導
北維警方提醒民眾，如果收到不明來源的包裹應提高警覺，不要隨便掃描包裹上的二維碼。(pexels)
北維警方提醒民眾，如果收到不明來源的包裹應提高警覺，不要隨便掃描包裹上的二維碼。(pexels)

送禮季節到來，許多民眾看到住宅門廊外放置包裹時，大都以為是親友送來的節日禮物，不過，北維吉尼亞州的執法部門警告，部分意料之外收到的包裹，很可能是個騙局。

阿靈頓郡警察局發言人薩維奇(Ashley Savage)表示，當收到一個偽裝成禮物的意外包裹時，一定要留意勿陷入所謂的「刷評詐騙」(brushing scam)。

薩維奇說，這類包裹上沒有任何識別信息，所以當打開它時，包裹裡有一個二維碼，旁有文字註明可掃描該二維碼，來找出是誰發送了包裹。然而只要按指示掃描，恐怕就落入了網絡釣魚類型的騙局，掃描者將被指引到特定網站，而這些網址的目的就是在竊取收件者的個人信息。

薩維奇表示，雖然阿靈頓郡目前還沒有收到刷單騙局的報案，但科羅拉多州、緬因州和俄亥俄州等其他地方均已有案例，「因此，我們剛剛更新了整體詐騙警報，以提醒人們除了已出現的常見詐騙外，還有其他州、地區發生的各種新興詐騙模式。」

警方提醒人們在節日期間保持警惕，並留意陌生簡訊、電子郵件、電話或包裹。

如果對接到的電話感到不舒服，請立刻掛斷。警方建議，不要向不認識的人提供個人資訊。警察部門表示，避免以特別指定的方式支付任何費用，包括使用比特幣或禮品卡，定期檢查您的財務記錄，並向金融機構和當地執法部門報告任何違規行為。

薩維奇要求所有遭受詐騙者舉報，以便執法部門追蹤事件並發出社區警報。薩維奇說：「許多詐騙最終都源自海外。」他補充說，這限制了執法部門的行動。 「但這就是為什麼像這樣的教育活動如此重要，這樣才能減少社區民眾上當。」

如果收到不明包裹，BBB建議採取以下步驟來保帳個人資料，包括通知零售商並要求他們調查詐欺購物情事，嘗試聯繫寄件人並要求他們刪除以受害者名義撰寫的任何假評論，檢查電商帳號是否有近期訂單，考慮將未來將包裹寄到另一個地址，更改網購平台的帳號密碼，檢查信用卡帳單和信用報告。

維吉尼亞州 俄亥俄州 信用卡

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