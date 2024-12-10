波城警提醒：節日臨近 網路詐騙更猖獗

節日接連來到，網路購物詐騙也日益猖獗。(pexels)

歲末年終又是購物送禮旺季，波士頓 警方對此提出警告，每年年底連續假日到來期間，就是網路詐騙最多的時候，每位消費者都應提高警覺，防範包括購物、節日打工、禮卡、郵件遞送等類型的詐騙。

波士頓警方及優良商業局BBB列出以下幾項最常在節日期間出現的詐騙型態，包括：

●網上購物詐騙：BBB警告，在節日期間提供折扣的虛假網站或個人賣家明顯增加。據警方稱，社交媒體網站上發布的虛假廣告，通常以令人難以置信的低價展示昂貴或需求量大的產品，藉此引誘潛在受害者。詐騙者會建立虛假網站，竊取合法企業的照片和商標，以獲取個人信息或信用卡 訊息，或向購物者發送廉價的假冒產品。

●節日臨時工作詐騙：BBB表示，18到44歲的年齡層，在2023年所面臨的節日最大風險，就是假期臨時工作。警方表示，詐騙者會冒充合法公司在網路上發布假日工作臨時職缺廣告。警方提醒，雇主絕不會要求應徵者支付用品費、申請費或培訓費。求職者應對一些職位提供的高薪保持警惕，並建議在被雇用前不要先去上班。

●節日網路釣魚 詐騙：網路釣魚的電子郵件屢見不鮮，尤其在節日期間，這類郵件更會大幅增加。警方稱，詐騙者會發送冒充合法公司(例如亞馬遜、蘋果)的電子郵件，提供「贈品」或警告帳戶受到威脅。有的還會利用贈送「免費禮品卡」來換取個資。

警方表示，這些電子郵件都必須留意，千萬不要點擊任何奇怪的連結或網站，因為這些網址可能包含惡意軟體。至於要確認電子郵件是否作假，可從拼字錯誤、文法、格式錯誤等找到蛛絲馬跡。

●郵件遞送詐騙：在這類騙局中，詐騙者會發送網路釣魚簡訊或電子郵件，通知客戶送貨無法完成，並要求點擊連結或撥打電話號碼。警方呼籲，不要去點擊上述任何連結，一般送貨公司(FedEx、UPS、USPS、Amazon)絕不會出於送貨目的，而要求提供社會安全號碼或信用卡號碼。

●禮卡詐騙：警方表示，禮品卡詐騙有多種形式。詐騙者會指示受害者購卡，然後向他們發送背面的序號和PIN碼；或者詐騙者會刮掉背面的膠片以獲取PIN碼，再以其他貼紙蓋住；也有詐騙者等受害者下載禮卡時，使用惡意軟體遠端竊取禮卡金額。

警方建議不要在無人看管的售貨機上購買禮卡，最好從收銀員或在線合法商店處購入。

波士頓警方表示，一旦發現自己成為任何假日詐騙的受害者，應立即向包括當地警察局、聯邦貿易委員會或聯邦調查局網路犯罪投訴中心舉報。假使詐騙者拿到了你的社會安全號碼，應前往IdentityTheft.gov查看應採取的措施。