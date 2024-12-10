我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓通過叛亂特別起訴法 將任命特檢辦尹錫悅

南京女學生花大錢升讀港大 因美國假學歷遭退學

波城警提醒：節日臨近 網路詐騙更猖獗

特派員黃惠玲／綜合報導
節日接連來到，網路購物詐騙也日益猖獗。(pexels)
節日接連來到，網路購物詐騙也日益猖獗。(pexels)

歲末年終又是購物送禮旺季，波士頓警方對此提出警告，每年年底連續假日到來期間，就是網路詐騙最多的時候，每位消費者都應提高警覺，防範包括購物、節日打工、禮卡、郵件遞送等類型的詐騙。

波士頓警方及優良商業局BBB列出以下幾項最常在節日期間出現的詐騙型態，包括：

●網上購物詐騙：BBB警告，在節日期間提供折扣的虛假網站或個人賣家明顯增加。據警方稱，社交媒體網站上發布的虛假廣告，通常以令人難以置信的低價展示昂貴或需求量大的產品，藉此引誘潛在受害者。詐騙者會建立虛假網站，竊取合法企業的照片和商標，以獲取個人信息或信用卡訊息，或向購物者發送廉價的假冒產品。

●節日臨時工作詐騙：BBB表示，18到44歲的年齡層，在2023年所面臨的節日最大風險，就是假期臨時工作。警方表示，詐騙者會冒充合法公司在網路上發布假日工作臨時職缺廣告。警方提醒，雇主絕不會要求應徵者支付用品費、申請費或培訓費。求職者應對一些職位提供的高薪保持警惕，並建議在被雇用前不要先去上班。

●節日網路釣魚詐騙：網路釣魚的電子郵件屢見不鮮，尤其在節日期間，這類郵件更會大幅增加。警方稱，詐騙者會發送冒充合法公司(例如亞馬遜、蘋果)的電子郵件，提供「贈品」或警告帳戶受到威脅。有的還會利用贈送「免費禮品卡」來換取個資。

警方表示，這些電子郵件都必須留意，千萬不要點擊任何奇怪的連結或網站，因為這些網址可能包含惡意軟體。至於要確認電子郵件是否作假，可從拼字錯誤、文法、格式錯誤等找到蛛絲馬跡。

●郵件遞送詐騙：在這類騙局中，詐騙者會發送網路釣魚簡訊或電子郵件，通知客戶送貨無法完成，並要求點擊連結或撥打電話號碼。警方呼籲，不要去點擊上述任何連結，一般送貨公司(FedEx、UPS、USPS、Amazon)絕不會出於送貨目的，而要求提供社會安全號碼或信用卡號碼。

●禮卡詐騙：警方表示，禮品卡詐騙有多種形式。詐騙者會指示受害者購卡，然後向他們發送背面的序號和PIN碼；或者詐騙者會刮掉背面的膠片以獲取PIN碼，再以其他貼紙蓋住；也有詐騙者等受害者下載禮卡時，使用惡意軟體遠端竊取禮卡金額。

警方建議不要在無人看管的售貨機上購買禮卡，最好從收銀員或在線合法商店處購入。

波士頓警方表示，一旦發現自己成為任何假日詐騙的受害者，應立即向包括當地警察局、聯邦貿易委員會或聯邦調查局網路犯罪投訴中心舉報。假使詐騙者拿到了你的社會安全號碼，應前往IdentityTheft.gov查看應採取的措施。

釣魚 波士頓 信用卡

上一則

亞城急難救助會談詐騙 籲投資前三思

下一則

吃飽才抱怨 威脅免單否則差評…芝亞裔餐館遇另類詐騙

延伸閱讀

家長控波士頓精英高中歧視 最高院駁回 2大法官有異見

家長控波士頓精英高中歧視 最高院駁回 2大法官有異見
波士頓精英校錄取方法涉歧視白人和亞裔生 最高院駁回、保守派大法官不贊同

波士頓精英校錄取方法涉歧視白人和亞裔生 最高院駁回、保守派大法官不贊同
美國務院：賴清德例行過境不應是中對台軍事施壓藉口

美國務院：賴清德例行過境不應是中對台軍事施壓藉口
收威脅電郵 加州議會大廈疏散後重開

收威脅電郵 加州議會大廈疏散後重開

熱門新聞

印第安納波里斯一名男子走出家門拿包裹時，發現附近溝渠裡有兩名女嬰坐在2個汽車座椅裡，當時戶外氣溫低於冰點；所幸女嬰安然無恙。(印第安納波里斯大都會警察局照片)

印州偷車賊把2嬰丟棄溝渠 氣溫僅27℉幸被好心男救回

2024-12-03 20:27
芝城一家越南餐廳東主稱，餐館遭一群吃霸王餐的消費者光顧。(pexels)

亞裔餐廳小心…「霸王餐」團夥吃飽喝足 不免單就給差評

2024-12-09 11:55
華詩語走在這個人行道上時，被左轉的垃圾車撞倒，不幸傷重去世。(記者王明心/攝影)

抵美才半年 北卡13歲華人女童過馬路遭垃圾車撞斃

2024-12-05 08:56
印裔納雷許(左)涉嫌謀殺妻子瑪姆塔(右)。(領英／臉書)

疑殺妻後分屍丟棄還謊報失蹤 維州亞裔夫遭控謀殺

2024-12-03 10:04

川普擬大規模遣返 新賓60萬人恐成目標

2024-12-07 01:14
波士頓地區精英高中暫時更改錄取辦法遭家長抗議涉嫌歧視白人學生和亞裔學生而提告，訴訟9日被最高法院駁回。(美聯社)

波士頓精英校錄取方法涉歧視白人和亞裔生 最高院駁回、保守派大法官不贊同

2024-12-09 20:02

超人氣

更多 >
王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心

王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心
疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕

疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕
藥劑師點名：這5種常見「垃圾」藥物騙很大

藥劑師點名：這5種常見「垃圾」藥物騙很大
涉槍殺聯合健保CEO兇嫌 曾在史丹福當輔導員 畢業賓大電腦系

涉槍殺聯合健保CEO兇嫌 曾在史丹福當輔導員 畢業賓大電腦系
涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義

涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義