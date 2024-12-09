北維房市供應緊張又貴 川普上台影響待觀察

北維州費爾法克斯郡的房價，現在已經超過阿靈頓郡。(費爾法克斯郡臉書)

川普的即將上任以及國會山莊的預期改變，對華府地區房市的影響仍有待觀察。不過，想在當地購屋的潛在買家目前所面對的房市，依舊非常緊張且價格昂貴。

根據統計，北維吉尼亞州10月份的房屋銷售增長率，比全國平均仍然高出3.5%，北維州 房屋的銷售價格還是比全國平均水平上升更快，而上市銷售的房屋數量依舊明顯較低。

北維州房市10月份的成交量，比去年同期提高了10.2%，而全國的房市成交增長率僅2.9%。根據北維州房地產經紀人協會(Northern Virginia Association of Realtors)的資料顯示，該地區已簽約但未成交的待售房屋數量，上升了11.6%。

當地10月份房屋銷售價格中位數為71萬5000元，比去年增加了6.7%，而全國的同比增幅為4％。

北維州的待售房屋數量，目前僅有1.4個月的供應量，而全國則有4.2個月，供應量明顯的低，對潛在買家造成相當壓力。

北維房產經紀人協會執行長麥克勞林(Ryan McLaughlin)表示，北維州緊張的待售房屋庫存量，顯示了供需失衡，也因此推高了成交價格。

整個北維州的市場價格銷售價格差異很大，其中費爾法克斯郡的房價 ，現在已經超過阿靈頓郡。

至於全維州的房市，根據房產網站Redfin數據，10月份維州房價比去年同期提高了6.7%。同時，已售房屋數量增加9.7%，待售房屋數量上升了11.9%。全州房價中位數為44萬7600元，平均上市32天成交，比去年同期增加了5天。

在馬里蘭州方面，根據房產網站Redfin數據，馬州 10月份房價較去年同期上漲7.2%，房屋售價中位數為43萬4600元。平均而言，售出房屋數量比去年同期高出12.1%，今年 10月馬州共售出5817套房屋，比去年10月售出5189套房屋增加。上市天數中位數為33天，較去年同期拉長了7天。