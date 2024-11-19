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華府巫師職籃台灣日 明年3月21日登場

記者王稚融／華府報導
巫師隊台灣日宣傳海報。( )
巫師隊台灣日宣傳海報。( )

NBA史上第一場「巫師隊台灣日」將於2025 年3月21日於華府的巫師職籃主場Capital One球場舉辦。

臺頑千禧青少年基金會(Millennial Global Youth Foundation) 簡稱MGY基金會繼今年6月成功催生華府職棒國民隊首場台灣日，隨即再敲定與職籃巫師隊合作, 於2025年推出首屆「巫師隊台灣日」，希望通過這場籃球賽，讓更多台美人與主流人士認識台灣獨特文化，同時藉由本場賽事，凝聚台美熱情，一起感受台灣文化與美式籃球的激情碰撞。

僑胞可透過MGY網站(www.mgydc.org)購票，有機會獲得多項優惠及贈禮。除了巫師隊提供參與「台灣日」球迷特別的折扣價以外，每位粉絲還能獲得一頂巫師隊官方「台灣日限定版」雙面漁夫帽，另外，前400名購票球迷將可提前入場，近距離觀賞球員們獨特的賽前熱身，巫師隊並於活動當日加碼規畫一場賽後演唱會，邀請所有球迷一同參與。

為慶祝首屆巫師隊台灣日的誕生，MGY特地邀請台灣知名運動品牌「籃球部落-DAVillage」為台灣日活動打造專屬聯名球衣，在11月16日至12月31日之間透過MGY平台購

票的粉絲們，能獲得本次活動的專屬設計的「52台灣」限量版球衣,還能參加Fan Tunnel及Courtside Warm-Up 體驗抽獎活動，中獎者將有機會與球員做更進一步接觸，親睹NBA球星的風采。

臺頑千禧青少年基金會邀請大家在明年3月21日，一同參與這場結合籃球與文化的難得體驗，共同度過這個充滿台灣魅力的夜晚。

為本次活動設計的「52台灣」限量版球衣。(主辦方提供)
為本次活動設計的「52台灣」限量版球衣。(主辦方提供)

華府 NBA

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