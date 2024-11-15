北卡州大學生 疑心理出狀況連續向車輛住宅開槍

犯下連續槍擊傷害罪的Andrew Thomas Graney已被拘留。 (洛麗警察局臉書)

北卡 洛麗(Raleigh)日前發生了一系列槍擊 事件，犯案的23 歲北卡州立大學人類學大四學生格雷尼 (Andrew Thomas Graney)已遭逮捕拘留，並被控一項使用危險武器襲擊、意圖殺人造成嚴重傷害的罪名，以及11項向車輛或住宅開槍罪名。格雷尼的州大同學稱，他有心理健康 問題。

根據洛麗警察局報告，格雷尼分別在4日於40 號州際公路、6日在40 號州際公路和5個街區、7日在兩個街區，對著住宅和車輛任意射擊。有一名女子在40號州際公路開車時，腿部遭槍擊，沒有生命危險。

大多數遭槍擊汽車內只有駕駛人，但其中一輛載有四名乘客。被槍擊的住家也都有人在屋裡。

警方紀錄顯示，其中一家遭槍擊房屋的攝影機，拍到了槍手開白色Hyundai Sonata汽車。警方使用手機訊號塔數據，也發現同一輛車出現在其他槍擊地點。

在這些地點發現的彈殼，與在格雷尼家中找到的槍彈相符。

兩名格雷尼在州大的朋友向電視台WRAL表示，格雷尼的精神狀態讓他們擔憂，促使他們將格雷尼轉介給輔導機構。友人漢娜說，格雷尼會說一些沒有意義的話、會在群聊中發送長信息，而且他相信自己正在解開宇宙所有秘密。

當格雷尼開始研究第五和第六維度，並要求漢娜和其他人成為「門徒」時，她和另一名學生向北卡州大關懷中心(NC State Cares)報告了他們的擔憂。他們擔心格雷尼是否吸毒、有心理健康問題，或甚至會傷害自己。北卡州大回覆已審核他們的訊息，將與格雷尼聯繫。她說，從電視看到格雷尼的照片及他被控罪的報導時，感到很震驚，覺得學校辜負了他們的報告。

地區法官薩瑟(Debra Sasser)下令格雷尼不得保釋，理由是一系列槍擊事件讓社區驚恐。格雷尼下次出庭時間為11月27日。