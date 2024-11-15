我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹The One 傳馬英九將出席

川普反對堵車費重啟：將傷害工薪家庭 阻擾紐約市復甦

北卡州大學生 疑心理出狀況連續向車輛住宅開槍

記者王明心／北卡報導
犯下連續槍擊傷害罪的Andrew Thomas Graney已被拘留。 (洛麗警察局臉書)
犯下連續槍擊傷害罪的Andrew Thomas Graney已被拘留。 (洛麗警察局臉書)

北卡洛麗(Raleigh)日前發生了一系列槍擊事件，犯案的23 歲北卡州立大學人類學大四學生格雷尼 (Andrew Thomas Graney)已遭逮捕拘留，並被控一項使用危險武器襲擊、意圖殺人造成嚴重傷害的罪名，以及11項向車輛或住宅開槍罪名。格雷尼的州大同學稱，他有心理健康問題。

根據洛麗警察局報告，格雷尼分別在4日於40 號州際公路、6日在40 號州際公路和5個街區、7日在兩個街區，對著住宅和車輛任意射擊。有一名女子在40號州際公路開車時，腿部遭槍擊，沒有生命危險。

大多數遭槍擊汽車內只有駕駛人，但其中一輛載有四名乘客。被槍擊的住家也都有人在屋裡。

警方紀錄顯示，其中一家遭槍擊房屋的攝影機，拍到了槍手開白色Hyundai Sonata汽車。警方使用手機訊號塔數據，也發現同一輛車出現在其他槍擊地點。

在這些地點發現的彈殼，與在格雷尼家中找到的槍彈相符。

兩名格雷尼在州大的朋友向電視台WRAL表示，格雷尼的精神狀態讓他們擔憂，促使他們將格雷尼轉介給輔導機構。友人漢娜說，格雷尼會說一些沒有意義的話、會在群聊中發送長信息，而且他相信自己正在解開宇宙所有秘密。

當格雷尼開始研究第五和第六維度，並要求漢娜和其他人成為「門徒」時，她和另一名學生向北卡州大關懷中心(NC State Cares)報告了他們的擔憂。他們擔心格雷尼是否吸毒、有心理健康問題，或甚至會傷害自己。北卡州大回覆已審核他們的訊息，將與格雷尼聯繫。她說，從電視看到格雷尼的照片及他被控罪的報導時，感到很震驚，覺得學校辜負了他們的報告。

地區法官薩瑟(Debra Sasser)下令格雷尼不得保釋，理由是一系列槍擊事件讓社區驚恐。格雷尼下次出庭時間為11月27日。

槍擊 北卡 心理健康

上一則

“鄉音2024金秋音樂會”成功舉辦 大咖雲集美輪美奐 更上層樓視聽盛宴

下一則

喬州退伍軍人節遊行 亞城榮光會不缺席

延伸閱讀

官禁「夜騎開封」反掀新學潮? 南京、武漢大學生紛效仿

官禁「夜騎開封」反掀新學潮? 南京、武漢大學生紛效仿
政大理學院院長陸行 獲頒北卡州大傑出校友

政大理學院院長陸行 獲頒北卡州大傑出校友
台灣捐贈30萬元 助北卡颶風海倫災後重建

台灣捐贈30萬元 助北卡颶風海倫災後重建
俄羅斯通緝2義大利記者 義外長痛斥迫害新聞自由

俄羅斯通緝2義大利記者 義外長痛斥迫害新聞自由

熱門新聞

馬州地方法院法官13日裁定涉嫌殺母的蒂芬妮‧張不得保釋。(馬州地方法院官網截圖)

馬大華女碩士毆打母親致死 法官裁定不得保釋

2024-11-14 10:55
喬州推出客製化白卡計畫(Pathways to Coverage)，要求投保者必須每月工作80小時，但僅4000多人加入。(youtube截圖)

川普上台改革醫保 持白卡、有病史者或面臨巨大變動

2024-11-12 09:25
發生兩死槍擊案的社區，住戶幾乎都是華人。（特派員黃惠玲/攝影）

芝加哥華埠2華男身中多槍陳屍住處 疑涉毒品交易

2024-11-13 09:10
西雅圖中國城連兩日共傳10起隨機砍人案，一名34歲嫌犯落網。(美聯社)

西雅圖中國城連2天爆10起隨機砍人案 34歲嫌犯落網

2024-11-08 23:30
伊州州長普立茲克。(州長辦公室 )

伊州長喊話川普：找我的人麻煩 得先過我這關

2024-11-08 09:37
解除婚約後，婚戒歸誰？麻州高等法院8日一宗判決裁定，即使是男方主動取消婚約，女方仍須退還訂婚戒指。(路透)

男取消婚約...女須還7萬訂婚戒 麻州高院終結60年來的州法

2024-11-08 21:07

超人氣

更多 >
薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安
半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善

半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善
「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了
36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺

36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺
因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑

因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑