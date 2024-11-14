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車牌讀取器 助維州費郡警偵破逾800案件

特派員黃惠玲／綜合報導
維州費郡採取了車牌讀取器後，協助該郡警方偵破或處理超過800宗案件。(Flock Safety)
維州費郡採取了車牌讀取器後，協助該郡警方偵破或處理超過800宗案件。(Flock Safety)

維吉尼亞州費爾法克斯郡警局表示，從2022年推出使用自動車牌讀取器以來，這項技術已經協助警方偵辦、處理超過800宗案件。

該郡從Flock Safety以及Axon取得這項科技，當車輛開過此讀取器時，會被自動掃描車牌，一旦警收到可能匹配該輛汽車的警報時，將採取三步驟檢視，包括透過國家犯罪資料中心何時信息。

費郡警長布爾(Hudson Bull)表示，這項技術到目前為止，已經協助警方處了812起案件，包括找回了300多輛失竊車輛以及34把槍械，並協助警員找回30多名失蹤者。

布爾說，幾乎在每一起車輛可能涉及犯罪的案件中，該技術都扮演了重要角色。布爾表示，最近這項技術幫忙了一對錯過醫生預約的老年夫婦，這對老夫妻迷了路，開了一整晚的車，但最終在經過一台車牌讀取器時，讓警方找到了他們，警方說，他們跟家人失去聯繫長達16小時，在讀取器發生他們行蹤後，警察在兩分鐘內就找到了他們。

布爾表示，這項技術幫助找到失蹤者，讓人「非常驚喜」。他說，一開始警方沒有想到可以利用此技術找到這麼多的失蹤人士。

費郡郡府在犯罪熱點也布署了車牌讀取器，去年布爾表示，全郡就已經有17台，後來在政府官員支持下，又撥款裝置了更多台。布爾沒有說明現階段究竟該郡有多少台讀取器，但提到「很多都安裝在犯罪率高發處。」

反對安裝讀取器者則說，擔心個人資訊會被儲存在資料庫中，但布爾解釋，車牌信息只會保留30天，「我們希望民眾理解，不會因為被讀取器錄到而遭到移民執法、民事違規或停車處罰，」他表示，警方只會收到嚴重犯罪的警報，例如車輛遭竊、車牌被盜、人員失蹤等。

維吉尼亞州 移民

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