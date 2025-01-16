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玄學基礎(1)---摘錄盧台長 觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂

本報華府訊
盧軍宏台長
盧軍宏台長

當我在馬路上走的時候，很多聽眾不認識我，但是聽我這個聲音啊，很多聽眾可能就會辨別出這個是盧台長的聲音。那麼首先，我想要感謝聽眾們，跟隨我八年了，我看到你們真的感覺到心裡很溫暖，在這裡請允許我帶著深深的祝福，祝大家身體健康，萬事如意，事業發達，謝謝！

很多聽眾第一次看見我，與在電臺聽到的聲音相比較，他們每次都說：“盧台長你好像聲音很蒼老，像個年紀很大的人，但看見人還是比較有朝氣的。”那麼其實我就是經常念經、打坐，有時候就是靠一種力量來調節自己。在電臺裡盧台長經常給大家看圖騰，那麼圖騰大概是怎麼回事？就是當一個人在人間的時候，在天上會有他的一個圖像出現，中國人有十二生肖，比方說你是屬豬的，你在天上就會有一個豬的圖騰，屬雞的天上就會有一個雞的圖騰。那麼像西方的解釋，就是他們的獅子座啊什麼座，其實道理是一樣的。就是說在天上有個圖騰，在地府有個名字，所以一般看圖騰是很准的。主要是看你在看到圖騰之後的理解。

其實在歐美陰陽八卦已經被編成基因密碼了，他們編出來的基因密碼被中國破譯出來就是中國古時候的八卦，所以說是科學，比方說現代人使用的液晶其實就是根據中國的六十四卦研製而成的，這裡就不跟大家講太多了，我就講科學家曾經和宗教家專門辯論過這個事情，有一個天文學家說：“我看了一輩子天空了，我就看見星星月亮，我從來沒有看見過什麼上帝、沒有看見過什麼天使，也沒有看見什麼菩薩，所以我不相信這些東西存在。”那位宗教家就站起來問這位科學家了，他說：“請問這位先生，你看見過風沒有？請問這位先生，你看見過電沒有？”都說沒有看過。“但是它存在嗎？”都存在。“每一天我們都要用電，每一天我們都會感覺到風，這是一種感受。難道愛迪生發現電之前電就不存在嗎？”

然後另外一位科學家就站起來了，說：“我是一位外科醫生，我動了一輩子手術了，我想問一下，我從來沒有看見過什麼靈魂，我不相信它的存在。”這位宗教家就和他說了：“請問這位外科醫生，你愛不愛你的妻子？”他說：“我很愛。”“你開給我看一下愛在哪裡啊？你能不能動手術把你的肉體剖開，讓我們看一下你是怎麼愛她的？”這是看不出來的。

很多聽眾其實都是知道盧台長有這個看圖騰的特異功能才來的，但是如果心中不信的話，看了也是沒有用的。就像交朋友一樣，我今天給你介紹這麼多好朋友，“我給你介紹下這位是李先生，哦，李先生可以幫你的忙。”“啊，李先生你好。你能幫我的忙嗎？”你連信都不信，這個李先生就不會幫你的忙。看圖騰也是這樣，如果你自己沒有這個心來好好地相信，那你就很難做到這一點。我和很多的聽眾講，我這個功能是菩薩給的，但是你們如果好好地念經或者修煉的話，也許哪一天你們也能看見，盧台長這就不稀奇了。因為你們看到的話你們也會和我講：“哦，盧台長，我們也看見了。”你們告訴我都是真實的東西，就像我現在看見的一樣。所以沒有發現的東西，不一定是不存在的。(因篇幅所限，下次再續)

觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂Rockville Guan Yin Citta，位於馬里蘭州Rockville市中心，交通方便，停車方便，磐石觀音堂地址：966 Hungerford Drive #27a, Rockville, MD 20850 (最近已搬遷到以上地址)，電話: 301-279-8888，301-818-1657，電郵: [email protected]，開放時間：週一至週日10am-2pm (2pm以後請預約)。

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