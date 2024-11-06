我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普宣布勝選 賀錦麗開票派對數百支持者提前散場

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

選舉結束 跨黨派組織籲保持冷靜、尊重司法

特派員黃惠玲／綜合報導
美國大選5日結束。(特派員黃惠玲／攝影)
美國大選5日結束。(特派員黃惠玲／攝影)

選舉告一段落，投票結果讓部分人憤怒、焦慮，也可能使一些人出現幸災樂禍的情緒，旨在消除黨派分歧的非營利組織Braver Angels特別提出應對選舉結果的看法及建議，該組織負責人多爾蒂提(Bill Doherty)呼籲大家無論所支持黨派、候選人輸贏，應保持冷靜、尊重司法程序、接受選舉結果。

Braver Angels跨黨派組織成立於2016年，使命是「讓美國人團結一致，消除黨派分歧，鞏固我們的民主共和國。」

該組織針對幾種不同情況，向人們提出處理對選舉不同感受和看法的建議：

支持候選人獲勝：如果選舉結果如你所願，請抵制出現驕傲自滿優越感的誘惑，「你可能會感到欣喜及解脫，但不要傾向於幸災樂禍或得意洋洋，相反的，請跟落敗一方者接觸，詢問他們的感受，並認真聆聽他們的心聲。」

支持候選人落敗：輸掉選舉的關鍵在於「接受」，國家有一套制度，如果覺得某件事不公平、有錯誤或有欺詐性，可已經由法庭裁定，一旦任何法律挑戰得到解決，大家應該接受。

多爾蒂希望人們避免對支持不同對象的公民心存怨恨，並建議大家從失敗中學習到重要的事情，而不是認定對方是邪惡的。

多爾蒂表示，不確定性可能會產生一些後果，甚至引發憲法危機，這或許是選舉中最糟糕的結果，有些人對此能性的擔憂甚至超過了敗選。2000年布希跟高爾的選舉存在爭議，即導致了一個多月的不確定性，該場選舉直到美國最高法院裁決終止佛羅里達州的重新計票，布希才得以勝出並入主白宮

多爾蒂說，他希望無論誰贏得選舉，「都能按照我們制訂的標準及準則來宣布贏家，讓選舉人團(Electoral College)的最終票數決定誰是我們下一任總統。」

他也提到，在每個關鍵時刻都應尊重憲法程序，「我們必須以國家為重，並要求我們的領導人也這樣做，最後最重要的是大家必須保持冷靜，接受選舉結果。」尤其無論哪一方都要剔除政治暴力，也都不能為這些言行提出辯解。

他建議選後的一段時間避開社交媒體，讓自己從中抽身，特別「應避免世界末日般的末世預言，」他說，「美國是一個有近250年歷史的共和國，我們不會在四年內就失去了這個國家。」

多爾蒂相信緊張及焦慮的情緒將會消退，「我們現在正處於一個艱難且可怕的時期，但我們曾經歷更糟糕的情況，這場兩極化的熱潮總會過去。」

白宮 投票 佛羅里達州

上一則

長城中文學校中西合璧萬聖節狂歡

下一則

華府動物園亞洲象Kamala安樂死 網諷：為賀錦麗壞兆頭

延伸閱讀

洛杉磯縣登記選民人數創新高 亞太裔居第三

洛杉磯縣登記選民人數創新高 亞太裔居第三
美國總統大選牽動國會 參眾兩院勢力版圖可能反轉

美國總統大選牽動國會 參眾兩院勢力版圖可能反轉
司法部派員監督皇后區選舉 紐約州唯一被列入區域

司法部派員監督皇后區選舉 紐約州唯一被列入區域
Q&A：選舉人團制度是什麼？何時投票？

Q&A：選舉人團制度是什麼？何時投票？

熱門新聞

2022年在美國威脅海外民主運動人士，被判9個月監禁的中國留學生吳曉磊獲美國減刑，已於9月16日返回中國。路透

中國留學生吳曉磊威脅民主人士 獲美減刑已回中國

2024-10-31 11:57
新澤西州56歲社區學校特教老師赫爾利(Cathy Hurley)日前看到一名手無寸鐵的男孩，遭到至少四名高中生惡意攻擊，奮不顧身撲到男孩身上充當人體盾牌全力保護。(截自cbsnewyork 的IG帳戶)

4人輪踢1男孩 新州女老師當人肉盾牌護學生

2024-10-30 18:46
華府國家動物園的亞洲象卡馬拉，上周六因健康欠佳由管理員予以安樂死。(史密森尼國家動物園)

華府動物園亞洲象Kamala死亡 網友：壞兆頭

2024-11-05 16:46
23歲互惠生涉嫌與男雇主婚外情後，參與殺人案。(費爾法克斯郡警察局)

維州保母戀上男主人 齊謀殺害女主認罪

2024-11-02 02:00
反聖嬰將可能使今年中西部冬季氣候更冷、更潮濕。(NOAA官網)

反聖嬰現象 芝加哥、伊利諾州 今年冬季將更冷更潮濕

2024-11-01 14:54
一名女攝影師在機場拍照時撞到運轉中的螺旋槳，傷重不治。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kelly）

堪州攝影師倒退不慎 撞上運轉中螺旋槳傷重不治

2024-10-29 19:50

超人氣

更多 >
不斷更新／福斯：川普獲277張票 擊敗賀錦麗當選美國總統

不斷更新／福斯：川普獲277張票 擊敗賀錦麗當選美國總統
大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡

大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡
美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？

美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？
不斷更新／參院變天共和黨拿下51席 眾院藍166：紅190

不斷更新／參院變天共和黨拿下51席 眾院藍166：紅190
賀錦麗危險？還沒輸 這些關鍵州尚在開票

賀錦麗危險？還沒輸 這些關鍵州尚在開票