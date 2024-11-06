選舉結束 跨黨派組織籲保持冷靜、尊重司法

美國大選5日結束。(特派員黃惠玲／攝影)

選舉告一段落，投票 結果讓部分人憤怒、焦慮，也可能使一些人出現幸災樂禍的情緒，旨在消除黨派分歧的非營利組織Braver Angels特別提出應對選舉結果的看法及建議，該組織負責人多爾蒂提(Bill Doherty)呼籲大家無論所支持黨派、候選人輸贏，應保持冷靜、尊重司法程序、接受選舉結果。

Braver Angels跨黨派組織成立於2016年，使命是「讓美國人團結一致，消除黨派分歧，鞏固我們的民主共和國。」

該組織針對幾種不同情況，向人們提出處理對選舉不同感受和看法的建議：

支持候選人獲勝：如果選舉結果如你所願，請抵制出現驕傲自滿優越感的誘惑，「你可能會感到欣喜及解脫，但不要傾向於幸災樂禍或得意洋洋，相反的，請跟落敗一方者接觸，詢問他們的感受，並認真聆聽他們的心聲。」

支持候選人落敗：輸掉選舉的關鍵在於「接受」，國家有一套制度，如果覺得某件事不公平、有錯誤或有欺詐性，可已經由法庭裁定，一旦任何法律挑戰得到解決，大家應該接受。

多爾蒂希望人們避免對支持不同對象的公民心存怨恨，並建議大家從失敗中學習到重要的事情，而不是認定對方是邪惡的。

多爾蒂表示，不確定性可能會產生一些後果，甚至引發憲法危機，這或許是選舉中最糟糕的結果，有些人對此能性的擔憂甚至超過了敗選。2000年布希跟高爾的選舉存在爭議，即導致了一個多月的不確定性，該場選舉直到美國最高法院裁決終止佛羅里達州 的重新計票，布希才得以勝出並入主白宮 。

多爾蒂說，他希望無論誰贏得選舉，「都能按照我們制訂的標準及準則來宣布贏家，讓選舉人團(Electoral College)的最終票數決定誰是我們下一任總統。」

他也提到，在每個關鍵時刻都應尊重憲法程序，「我們必須以國家為重，並要求我們的領導人也這樣做，最後最重要的是大家必須保持冷靜，接受選舉結果。」尤其無論哪一方都要剔除政治暴力，也都不能為這些言行提出辯解。

他建議選後的一段時間避開社交媒體，讓自己從中抽身，特別「應避免世界末日般的末世預言，」他說，「美國是一個有近250年歷史的共和國，我們不會在四年內就失去了這個國家。」

多爾蒂相信緊張及焦慮的情緒將會消退，「我們現在正處於一個艱難且可怕的時期，但我們曾經歷更糟糕的情況，這場兩極化的熱潮總會過去。」