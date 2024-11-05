華府、維州、馬州提前投票陸續結束 最終結果或需數日確認

華府的提前投票已經在3日結束，選舉官員提醒，郵寄投票可直接在11月5日或之前投遞到選票收集箱。(特派員黃惠玲／攝影)

馬里蘭州、維吉尼亞州以及華府地區的提前投票 均已陸續結束，仍未投票者僅剩11月5日大選當天可以投票。許多已完成選舉的民眾，現在最關心的無非是何時才能知道哪位候選人勝出，選舉官員表示，有可能在5日當晚無法得知美國總統大選結果，甚至無法確認哪個黨派會取得國會主導控制權。

四年前，受到新冠疫情影響，導致創紀錄的郵寄選票及提前投票數量，也因此造成計票及報告選舉結果的工作嚴重拖延，最終數字等了好幾天都沒有出來。

根據美聯社報導，維吉尼亞州的計票速度，比其他許多州都要快，在2020年，大選當天午夜左右，已經報告統計完畢了71％的選票。

在馬里蘭州，數據顯示計票工作緩慢得令人難以置信，2020年，僅約有8％的選票在選舉日當天前完成計算並提出報告，有鑑於此，馬州 去年通過一項法律，以加快選票的預先處理，預計將有助於該州的開票速度。

華府特區 很大比率的選民是以郵寄方式投票。凡在大選日當天或之前(郵戳為憑)投遞的選票，只要在11月12日前送達選委會，都將計入有效選票，2020年華府到選舉日午夜為止，已經完成55%的選票統計。

今年馬州、華府特區的投票所，都將在5日當晚8時關閉，而維州投票所的關閉時間則為晚間7時。

近年的選舉因陰謀論、假消息及暴力襲擊而受到破壞，對選舉系統的信任已衍生為重大問題。

過去一周，至少有四個州的選舉官員稱選票遭到破壞或受到威脅，馬州、維州及華府的選民，也比以往任何時候都更迫切希望追蹤選票去向。目前至少全美有33個州及特區推出了追蹤程序，依照規定，選民的選票如被拒絕，選舉官員必須及時通知他們。

在華府地區，如果所投的郵寄選票有問題，選民將收到一封說明信件，選民可在收到信函後，於所附的證明書上簽名，然後把該證明書透過郵件或電子郵件寄回給選委會。接著選民將最多有七天時間完成正確選票。

在維州，如發現選票不完整或不正確，選舉官需在三天內以書面或電子郵件方式，通知選民有關錯誤，並提如何糾正問題的資訊。

馬州的選舉官則規定要盡快將選票被拒一事通知選民，假使時間允許，可寄送新選票或嘗試跟選民聯絡。

有關各州的選務機構及相關選舉規定，可上網查詢，網址：vote.org。