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非退休年金的延伸策略及為什麼選擇投資型年金？

本報華府訊
張文進博士理財講座將討論『非退休年金的延伸策略』及『為什麼選擇投資型年金？終身收入讓退休生活更美好』。
張文進博士理財講座將討論『非退休年金的延伸策略』及『為什麼選擇投資型年金？終身收入讓退休生活更美好』。

正昇財務顧問公司總裁張文進博士，將於11月舉辦2場網絡理財講座，美東時間從上午10時30分至12時30分止。請預先報名，電話: 301-928-9573或電郵: [email protected]。報名後，我們會發送網絡連接給您。

11月9日講座的主題是『非退休年金的延伸策略』。2019年的退休促進法已經終止了大多數人的IRA延伸。但是，它並不影響非退休年金的延伸。年金為投資者提供延稅增長。非退休年金的延伸為投資者的受益人提供稅收延期。使用適當的年金，投資者將能夠延緩兩代人的納稅。這是建立家庭財富的好方法。

張博士將討論：1)什麼是非退休年金的延伸策略？2）為什麼要考慮非退休年金的延伸？3) 誰應該考慮非退休年金的延伸？4) 非退休年金的延伸是如何實施的？

非退休年金的延伸策略有兩個重要考量。第一個是受益人，張博士將討論主要受益人、第二順位受益人、繼任受益人和受益人限制。另一方面是身故賠償的選項，配偶受益人和非配偶受益人的區別，還有信托作為受益人的規則。

此外，您需要知道年金公司是否允許非退休年金的延伸。如果沒有，你能做什麼？張博士將深入探討每個觀念及細節，希望您聽完演講後，對年金及其用途有一個全新的認識。

11月23日講座的主題是『為什麼選擇投資型年金？終身收入讓退休生活更美好』。為什麼人們喜歡年金？ 年金提供終身收入， 這項福利類似於社安金或養老金。年金可分為固定型年金、指數型年金、投資型年金、即時年金等各式年金。每種年金都有其優點和缺點。 確保在購買前進行徹底的比較。

什麼是投資型年金？ 投資型年金是專為退休而設計的長期、遞延稅款的投資。 投資型年金的本金價值將根據相關投資的表現而波動，並可能損失價值。

終身收入讓退休生活更美好，「終身收入年金」為您提供終身收入，只要您還活著。 即使您的年金價值為零，保險公司也會繼續提供收入。 許多年金提供額外費用的附加功能，例如參與股票市場投資。 如果市場上漲，此功能通常可以讓您的收入增加，但如果市場下跌，您的收入不會減少。

有些年金也規定在受益人死亡時退還本金。這類型的年金非常適合您的退休和遺產規劃。 張博士將討論：1）保護終生收入免受市場波動的影響； 2）追求成長機會； 3）保障死亡撫卹金； 4) 退休前將退休資產轉為年金的好處。

*註冊首席顧問透過獨立金融集團(IFG)提供證券及諮詢服務，IFG是註冊經紀交易商和註冊投資顧問，FINRA/SIPC成員。正昇財務顧問公司並非IFG附屬機構。投資者應了解投資並不能保證盈利或保本。正昇財務顧問公司不提供稅務或法律建議，我們會與您的會計師/法律顧問合作，幫助您制定適合您的計劃。所有年金合同保證，包括死亡撫卹金和年金支付率，均受發行保險公司的索賠支付能力和財務實力的約束。

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