我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選結果何時揭曉？4年前要等到周六以後

共和黨票倉愛阿華州民調倒戈 川普氣炸：不該公布

Max Long 專精屋頂換新及維修 承接住宅、餐館、商業工程 33年歷史 經驗豐富 免費估價

本報華府訊
專業的Max Long屋頂換新及維修服務公司，使您的屋頂亮麗耐用。
專業的Max Long屋頂換新及維修服務公司，使您的屋頂亮麗耐用。

每逢遇到傾盆大雨或強烈風暴，屋頂往往因日久失修，承受不了猛烈風吹雨打，以致屋頂漏水，而要進行緊急維修或屋頂換新的工程。Max Long Home Building Services絕對幫到您，因為它是一間專精住宅、餐館、貨倉、商業屋頂換新及維修服務的公司，已有33年歷史，經驗極為豐富。只要一通電話，可為您免費估價，而且很迅速地來到府上幫您維修或換新，多年來為大華府服務，贏得顧客一致讚賞。

Max Long Home Building Services專精住宅、商業屋頂換新維修，包括各類屋頂(roofing shingles)、塑料外牆板(Siding)、窗戶(Windows)，承接住宅、餐館、商業公司的工程，工精價廉，保證給您最優惠價。而且Max Long持有相關執照，包括MD執照M.H.I.C.#33606，VA執照Class A#2705-054325A，也持有$3,000,000的責任保險，絕對讓您放心。再加上Max Long員工態度親切，非常盡責，在施工其間，積極處理工程垃圾及妥善地安排週圍環境的安全，讓工程安全順利及快速完成，而且手工極佳，所以Max Long多年來獲得一致好評。

如果您有屋頂、Siding或窗戶的問題，今天請即致電Max Long Home Building Services，馬州MD請電:301-570-5001，維州VA請電:703-344-6130，巴爾的摩Baltimore請電:443-878-9407。

馬州 保險 維州 華府

上一則

星巴克：西雅圖總部員工明年每周3天返辦公室 否則辭職

下一則

檀香山擬限制威基基街頭節慶活動至每年6場 華埠憂心

熱門新聞

2022年在美國威脅海外民主運動人士，被判9個月監禁的中國留學生吳曉磊獲美國減刑，已於9月16日返回中國。路透

中國留學生吳曉磊威脅民主人士 獲美減刑已回中國

2024-10-31 11:57
新澤西州56歲社區學校特教老師赫爾利(Cathy Hurley)日前看到一名手無寸鐵的男孩，遭到至少四名高中生惡意攻擊，奮不顧身撲到男孩身上充當人體盾牌全力保護。(截自cbsnewyork 的IG帳戶)

4人輪踢1男孩 新州女老師當人肉盾牌護學生

2024-10-30 18:46
華埠更好團結聯盟公民參與資深經理蕭勇剛提到，假消息氾濫多少影響選民的投票判斷。(特派員黃惠玲／攝影)

選舉舞弊、無證客領津貼 假消息正影響華人選民判斷

2024-10-28 10:55
反聖嬰將可能使今年中西部冬季氣候更冷、更潮濕。(NOAA官網)

反聖嬰現象 芝加哥、伊利諾州 今年冬季將更冷更潮濕

2024-11-01 14:54
一名女攝影師在機場拍照時撞到運轉中的螺旋槳，傷重不治。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kelly）

堪州攝影師倒退不慎 撞上運轉中螺旋槳傷重不治

2024-10-29 19:50
共和黨華人選民為川普和范斯豎立大型廣告牌。(AsiansMAGA提供)

爭取關鍵戰場 北卡2黨華人各豎大型廣告牌助選

2024-10-29 10:21

超人氣

更多 >
紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普
機票超賣被通知不能上飛機？ 這類人容易遇到

機票超賣被通知不能上飛機？ 這類人容易遇到
鐵鍊女翻版？男囚女5年、隔周性侵1次「想要個兒子 」

鐵鍊女翻版？男囚女5年、隔周性侵1次「想要個兒子 」
熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一

熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一
川普、賀錦麗誰勝出？中另類「義烏指數」以周邊訂單熱度預測 結果曝光

川普、賀錦麗誰勝出？中另類「義烏指數」以周邊訂單熱度預測 結果曝光