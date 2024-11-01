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競選聯邦參議員 霍根選前衝刺 爭取馬州華裔選民支持

記者王稚融／馬州報導
霍根(圖中藍色西裝者)與華裔選民交流。(記者王稚融／攝影)
霍根(圖中藍色西裝者)與華裔選民交流。(記者王稚融／攝影)

共和黨籍的前馬州州長霍根(Larry Hogan)，在距離投票僅剩幾天的關鍵時刻，出席了在馬州蒙郡最多亞裔聚居洛城的華人活動中心「亞裔支持霍根」造勢大會，霍根與馬州華人選民的面對面交流，積極爭取到場的130多位華裔對其參選馬州聯邦參議員的支持。

霍根曾連任兩屆馬州州長，去年初卸任的他，是馬里蘭州這個民主黨州獲得選民支持的罕見共和黨人，他也是該黨對前總統川普提出尖銳批評的少數官員之一。

霍根(持麥克風者)與華裔選民交流。(記者王稚融／攝影)
霍根(持麥克風者)與華裔選民交流。(記者王稚融／攝影)

由於霍根在任州長期間與亞裔社區的合作密切，從任命更多的亞裔進入州政府，再到通過貿易代表團鞏固該州與幾個不同亞洲國家的關係，還有團結一致面對種族主義問題。

活動當晚，州長霍根以非常感性的口吻介紹自己出馬競選聯邦參議員的心路歷程，他說，從今年的2月9日開始投入選舉，一路走來感謝太太的鼓勵和支持，希望重新上演2014年的勝利。

回想當年，霍根在選舉之夜爆出冷門，出人意外成為50年來第二位在馬里蘭州當選的共和黨州長，四年之後，由於經濟政策、教育、交通基礎設施和環境保護等獲得廣泛的成功，霍根在美國最藍的州，再度以壓倒性優勢連任，他也因此成為馬州歷史上第二位獲得連任的共和黨人。他深切希望11月5日能再度創造奇蹟當選聯邦參議員。

霍根(中間右)與華裔選民交流。(記者王稚融／攝影)
霍根(中間右)與華裔選民交流。(記者王稚融／攝影)

和許多美國人一樣，霍根厭倦今天的政治氛圍，以及華盛頓的政客們，霍根稱，這些人不論對錯，只對「左」還是「右」感興趣，很少人真正在解決問題，或為人民做事。

他用馬州執政八年的成績像華裔選民證明，他如果當選聯邦參議員，將修復美國分裂破碎的政治，並為馬里蘭州而戰。他說，這是為馬里蘭州和美國的未來和下一代的未

來而戰，也是一場值得用盡全力贏取勝利的戰鬥。

馬州 亞裔 共和黨

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