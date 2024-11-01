世報攜手美國味全 「探索餐桌王國」學生繪畫比賽開跑

世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，期望激發學子想像力與創造力。（主辦方提供）

為鼓勵華人 學子揮灑創意及表達自我，世界日報 與美國味全公司在2024年將共同舉辦繪畫比賽，邀請全美16歲以下青少年及兒童參賽，進行創作。本屆主題為「探索餐桌王國 The Dining Table Kingdom」。透過繪畫，孩子們用畫筆將餐桌變成奇幻的王國，描繪出食材和餐具的奇妙故事。在這個過程中，孩子們不僅展現對美食的熱愛，還能深化對家庭價值的理解。每一幅畫都是孩子們心中餐桌奇幻故事的視窗，讓家庭的每一餐都成為值得珍藏的回憶。希望通過繪畫比賽，激發學子們的想像力和創造力在餐桌上展翅高飛。

今年的比賽依年齡共分五組，分別為：6-7歲組(滿6歲至未滿8歲)、8-9歲組(滿8歲至未滿10歲)、10-11歲組(滿10歲至未滿12歲)、12-13歲組(滿12歲至未滿14歲)和14-16歲組(滿14歲至未滿17歲)。

參加者須以繪畫紙(11吋寬乘14吋高或14吋寬X11吋高)設計作品。本次競賽採取線上線下雙途徑的方式，並鼓勵參賽者使用線上投稿系統，步驟與詳情請參活動官網： bit.ly/wcwj24。若選擇實體投稿，請於作品背後註明個人資料（姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別）。參賽者抑或其家庭務必於2024年11月6日之前，將作品寄達紐約世界日報活動組(141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357)，逾期恕不接受。若需退回畫作，請自行提供郵票及回郵信封。

為獎勵表現優異的參賽選手，主辦單位除提供優勝獎金、獎狀以資鼓勵外，前三名的獲獎選手更可獲得精美獎牌一只。每組第一名可得獎金200美元，第二名可得160美元，第三名可得120美元，佳作獎可得60美元。稿件最晚寄達時間為2024年11月6日（周三），評選結果及優勝作品將訂於2024年12月初刊登在世界日報，公布及展示於其活動官網。

如需更多詳情，請參考活動網站 bit.ly/wcwj24或撥打718-746-8889分機213。期待看到你們的精彩作品，趕快參賽吧。