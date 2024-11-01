我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬大女兒「拋棄姓氏」闖電影圈 父親也無奈：想幫忙都難

「經濟學人」表態挺賀：投給川普是拿經濟、法治和國際和平豪賭

世報攜手美國味全 「探索餐桌王國」學生繪畫比賽開跑

紐約訊
世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，期望激發學子想像力與創造力。（主辦方提供）
世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，期望激發學子想像力與創造力。（主辦方提供）

為鼓勵華人學子揮灑創意及表達自我，世界日報與美國味全公司在2024年將共同舉辦繪畫比賽，邀請全美16歲以下青少年及兒童參賽，進行創作。本屆主題為「探索餐桌王國 The Dining Table Kingdom」。透過繪畫，孩子們用畫筆將餐桌變成奇幻的王國，描繪出食材和餐具的奇妙故事。在這個過程中，孩子們不僅展現對美食的熱愛，還能深化對家庭價值的理解。每一幅畫都是孩子們心中餐桌奇幻故事的視窗，讓家庭的每一餐都成為值得珍藏的回憶。希望通過繪畫比賽，激發學子們的想像力和創造力在餐桌上展翅高飛。

今年的比賽依年齡共分五組，分別為：6-7歲組(滿6歲至未滿8歲)、8-9歲組(滿8歲至未滿10歲)、10-11歲組(滿10歲至未滿12歲)、12-13歲組(滿12歲至未滿14歲)和14-16歲組(滿14歲至未滿17歲)。

參加者須以繪畫紙(11吋寬乘14吋高或14吋寬X11吋高)設計作品。本次競賽採取線上線下雙途徑的方式，並鼓勵參賽者使用線上投稿系統，步驟與詳情請參活動官網： bit.ly/wcwj24。若選擇實體投稿，請於作品背後註明個人資料（姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別）。參賽者抑或其家庭務必於2024年11月6日之前，將作品寄達紐約世界日報活動組(141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357)，逾期恕不接受。若需退回畫作，請自行提供郵票及回郵信封。

為獎勵表現優異的參賽選手，主辦單位除提供優勝獎金、獎狀以資鼓勵外，前三名的獲獎選手更可獲得精美獎牌一只。每組第一名可得獎金200美元，第二名可得160美元，第三名可得120美元，佳作獎可得60美元。稿件最晚寄達時間為2024年11月6日（周三），評選結果及優勝作品將訂於2024年12月初刊登在世界日報，公布及展示於其活動官網。

如需更多詳情，請參考活動網站 bit.ly/wcwj24或撥打718-746-8889分機213。期待看到你們的精彩作品，趕快參賽吧。

世界日報 華人

上一則

Hyper Real 紋綉 成就美業夢想的搖籃，助力在美華人圓夢

下一則

費城連續29天沒下雨 追平150年來乾旱紀錄

延伸閱讀

中國5關鍵技術領先 彭博：遏華政策反使美趨於孤立

中國5關鍵技術領先 彭博：遏華政策反使美趨於孤立
供貨台灣遭中國制裁 美無人機公司電池供應鏈受衝擊

供貨台灣遭中國制裁 美無人機公司電池供應鏈受衝擊
中國留學生吳曉磊威脅民主人士 獲美減刑已回中國

中國留學生吳曉磊威脅民主人士 獲美減刑已回中國
任正非：華為要向美國學習開放與包容…這些人不以為然

任正非：華為要向美國學習開放與包容…這些人不以為然

熱門新聞

2022年在美國威脅海外民主運動人士，被判9個月監禁的中國留學生吳曉磊獲美國減刑，已於9月16日返回中國。路透

中國留學生吳曉磊威脅民主人士 獲美減刑已回中國

2024-10-31 11:57
17歲的職業西洋棋手克里斯多福·姚(左)16日在聖路易斯西洋棋俱樂部舉行的美國西洋棋錦標賽輸了棋之後，「揉皺計分紙，衝出比賽會場，從後方襲擊了一名攝影師」，而遭到嚴厲處分並被警察逮捕。(美聯社)

17歲亞裔西洋棋大師輸棋衝出會場打人 發聲明道歉

2024-10-24 19:48
新澤西州56歲社區學校特教老師赫爾利(Cathy Hurley)日前看到一名手無寸鐵的男孩，遭到至少四名高中生惡意攻擊，奮不顧身撲到男孩身上充當人體盾牌全力保護。(截自cbsnewyork 的IG帳戶)

4人輪踢1男孩 新州女老師當人肉盾牌護學生

2024-10-30 18:46
華埠更好團結聯盟公民參與資深經理蕭勇剛提到，假消息氾濫多少影響選民的投票判斷。(特派員黃惠玲／攝影)

選舉舞弊、無證客領津貼 假消息正影響華人選民判斷

2024-10-28 10:55
佛州坦帕市一名79歲男子因食用豬頭牌火腿而感染李斯特菌喪生，其家人23日提告豬頭牌肉品公司過失致死，這是首起針對該公司肝腸以外產品提起的訴訟。圖為超市生鮮櫃內的豬頭牌肉品。(歐新社)

79歲男食火腿染李斯特菌喪命 家屬告豬頭牌過失致死

2024-10-25 21:13
新澤西州獵人梅爾文(Brian Melvin)日前在莫里斯郡(Morris County)用複合弓殺死一頭 770磅重的黑熊。(梅爾文提供)

新州男用複合弓獵殺770磅黑熊 改寫州紀錄

2024-10-25 02:05

超人氣

更多 >
江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了

江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了
賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任
「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選

「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選
全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味

全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味
「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸

「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸