麻州灌木林大火 波士頓以北空氣品質差

麻州部分地區發生灌木林大火，導致空氣品質受影響。(eeaonline.eea.state.ma.us官網截圖)

麻州 過去幾天發生多起灌木林大火，導致波士頓 以北空氣品質惡化，其中薩姆勒(Salem)地區的學校被迫提早放學或重新安置學生。

由於校園周圍的煙霧水平升高，薩姆勒學區在29日上午11時30分要求該區高中的學生返家；Horace Mann實驗學校的孩子，則重新安置到附近的Witchcraft Heights小學上課。

薩姆勒公校發出聲明稱，大火本身並沒有危險之處，而是火勢造成的煙霧為校園帶來影響。此外，該市原訂29日下午舉行的聖誕節 不給糖就搞怪活動，也因為考量空氣品質宣布取消。

根據環境保護局的火災及煙霧地圖顯示，29日上午有更多城鎮的空氣品質「不健康」。當天顯示空氣不健康的社區，包括林恩(Lynn)、薩姆勒、Swampscott、Saugus、Wakefield、Wilmington以及North Reading。想查詢各地空氣品質，可輸入郵遞區號上網查詢，網址：https://www.airnow.gov/。

薩姆勒警方表示，他們正在處理第一街及高爾夫球場間薩姆勒森林(Salem Woods)的灌木林大火，也就是因為這些火災將濃煙送入市區。警方呼籲民眾盡量避免在該地區戶外活動，並關閉門窗以保持室內空氣品質。

薩姆勒報告指出，Spring Rd.跟Highland Ave.間的火災，已經控制了95％，只有少數地點還在燃燒。薩姆勒市長辦公室表示，大火燒毀了約172畝的土地，薩姆勒森林則已經被燒毀了7畝，市長辦公室稱，殘餘的煙霧預計會影響空氣品質，直到大火完全撲滅為只。

波士頓南部也有火災發生，坎通消防局(Canton Fire Dept.)28日深夜表示，該局正在Reservoir Pond旁撲滅一場廣達31畝的灌木林大火，直升機在29日仍在向大火投水。

在Middleton地區，消防員表示可能還需要好幾天才能撲滅當地蔓延225畝的大火。當地消防局表示，由於地形崎嶇，仍有許多熱點未能及時撲滅。

麻州消防廳(Department of Fire Services)表示，目前初步統計有47宗活躍的灌木林火災，當局警告民眾，任何戶外火災都可能迅速失控。