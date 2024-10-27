煩惱到來後—無所謂(2)---摘錄盧台長 觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂

盧軍宏台長

今天繼續談煩惱到來後—無所謂。我們在人間經常講一句話叫“無所謂”，今天把它上升到佛法的理論來講解，“無所謂”就是驅煩惱，如果你對任何事情都不追求了，無所謂了，你的煩惱就沒有了。要看破一切，如果看不破，放不下，就是有所謂。這世上的一切都是因緣和合而成，人活在世上就是個因緣。

比如：明明有老死，人老了就會死，而《心經》裡的“亦無老死盡”，是說人的老死是沒有盡頭的。人的苦難也是沒有盡頭的，這世你死了，下一世你又投胎了，就這麼永遠的輪回。明明有煩惱，眾生煩惱，業力煩惱，明明有這一切的煩惱，為什麼說無煩惱故？因為把一個大無畏，一個無所謂放上去了。煩惱的本質發生了變化。師父今天給你們講的無所謂，另外一個理解就是大無畏，大無畏就是把什麼都看穿了，放下了，什麼都無所謂了，還有什麼可以牽掛的，如果對任何事情都無所謂，那就沒煩惱了，但是有多少人能做到無所謂無煩惱呢？而這一切都是無自性的，無自性就是沒有本性本源，佛法稱為無性，因為這一切都是無性的，根本不存在的，都是空的。無自性的東西是根本不存在的。如果不是從內心發出來的，就不是本性的東西，就是空洞的無自性。

煩惱就像一隻蜘蛛一樣，在給自己編織一張網，這張網就是煩惱網，你的煩惱越多，編織的這張網就越大，如果把煩惱全部放在身邊，編織的這張網就越大，失去的本性就越多，所以不要把自己的煩惱，像蜘蛛一樣，在心中編織一張網。這張網也叫怨結之網，因為所有的煩惱都是因緣所為，比如：有的孩子與父母關係不和，孩子恨父母，父母也會恨孩子，越恨這張網就編織得越大，而這張網就是因緣之網，孩子對父母不好是過去的因緣所為。當你感到因緣是真實的東西，你才會有得有失。師父經常給你們講凡事有生有滅的東西，在人間是不能長久的，在人間不能長久的東西就是假的，因緣是真的又是假的。如果你不把煩惱放在心上，就不會有煩惱，煩惱怎麼會有的？就是因為你把它放在心裡，把煩惱放在了心中最重要的位置上，才會衍生出更多的煩惱。

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