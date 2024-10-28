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董繼玲「打開機會之門」新書分享 啟發青年參政

記者王稚融／馬州報導
董繼玲(左)新書發表會。(記者王稚融／攝影)
董繼玲(左)新書發表會。(記者王稚融／攝影)

國際領袖基金ILF大華府分會與世界華人婦女工商企管協會華府分會，日前共同在馬州洛維爾的Greencourt創新中心舉辦董繼玲新書《打開機會之門》簽名會。

活動由馬州前州長霍根傳播主任具秀慶主持。ILF華府分會主席何西典、企業及創新委員會主席余乃奮、ILF執行主任黃靈輝及GFCBW-DC分會榮譽會長何淑妙發言，肯定董繼玲提拔年輕後進，為亞裔社區服務貢獻卓著。

馬州州務卿李鳳遷也趕到現場參加了新書發表會。活動中的爐邊談話由前ILF學員現聯邦任職的伍廷福及趙小蘭部長的前助理郭予苓主持。董繼玲及她的先生傑龍(Joel Szabat)，分享兩人 心路歷程。

董繼玲表示，「打開機會之門」是美國新移民奮進人生的寫照，她在書中分享如何領導亞裔團結、壯大力量、維護族群權益，啟發青年追尋機會及夢想的心路歷程。希望這本書能對年輕人帶來鼓舞，她表示唯有主動參與政治，直接影響決策，才能有效地為自己的族群發聲。

董繼玲父親董萍將軍曾任中正理工學院院長，被稱為台灣鐵路地下化之父。伯祖父董顯光曾任中華民國駐美大使，並為蔣介石的英文啟蒙老師。

董繼玲曾任洛杉磯行動委員會主席，也被加州州長威爾遜任命為加州駐台灣經貿辦事處首任處長，2001年由小布希總統任命為美國聯邦商務部副助理部長，之後當過少數族裔發展署副署長。在前總統小布希和川普任命下，董繼玲兩度擔任白宮亞太裔顧問委員會委員。在拜登政府任內，獲財政部長葉倫任命為經濟平權顧問委員。

董繼玲表示，新書是對以前替她打開機會之門的貴人的感懷，也願意為年輕人打開機會之門，她提到，學習謙虛為懷，與人為善。

董繼玲新書簽名會，吸引許多支持者出席。(記者王稚融／攝影)
董繼玲新書簽名會，吸引許多支持者出席。(記者王稚融／攝影)

傑龍現為美鐵局理事，他說，亞裔和猶太裔在教育和社會經濟都有正面形象，在民主社會中，必須發聲爭取自己所需和權利而發聲。

新書由董繼玲主述，名作家周典樂採訪撰寫、資深媒體人羅鴻進企劃編輯。周典樂表示, 訪談繼玲後，更發現她的內涵遠遠比外表要深厚，她一路走來巾幗不讓鬚眉。

羅鴻進表示，其實每一個人都是一本書。編撰董繼玲的故事，發現她本身的生活，就是一部領導統御的教材，對身邊的人資、時政、事務大都能精準反應。對於迎面挑戰、雜事她都能劍及履及。

包括美國前勞工部長趙小蘭、哈佛大學甘乃迪學院教授威廉歐福豪(William H.Overholt)、聯華神通董事長苖豐強、前白宮總統亞太裔顧問委員會主席徐紹欽等人，也對這本新書大力推薦。

馬州州務卿李鳳遷(左)參加董繼玲(右)新書發表會。(記者王稚融／攝影)
馬州州務卿李鳳遷(左)參加董繼玲(右)新書發表會。(記者王稚融／攝影)

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