大華府社區健康服務中心服務日 迴響熱烈

大華府社區健康服務中心(CACHS)日前舉行馬里蘭州蒙郡華裔社區健康與資源服務，40多位醫護人員、義工參與。(主辦方提供)

大華府社區健康服務中心(CACHS)日前舉行馬里蘭州蒙郡(MontgomeryCounty)華裔 社區健康與資源服務日，40多位醫護人員、志工在位於Gaithersburg的陽光保健養生中心，為民眾提供健康檢查、義診諮詢、流感疫苗 接種、中文健康講座、健康保險 諮詢，以及公共健康服務資源及社區健康促進項目資訊介紹等服務。

這次服務的主要目的，是為低收入無醫保社區居民提供免費健康檢查和義診諮詢。健檢項目還包括體重指數BMI、血壓、骨密度、聽力、抑鬱症篩查等，然後由參加義診的華裔美國執業醫生根據血液化驗檢查及其它檢查結果現場進行醫學諮詢，並根據需要被安排到社區慈善診所進一步診治。

當天參與義診的八位華人醫生，包括內科醫生於濤、樊薇、金衝飛；內分泌暨糖尿病專科醫生何傑；身心科專科醫生邵曉平；護理醫生王瓊、鄧海琴；牙科醫生王蕾。華裔註冊護士方文娟、Jenny Wang以及藥劑師Kavin Chan等。

蒙郡衛生局亞裔美國人健康促進協會和HealthBetterment Initiative (HBI) 、弗裡德裡克亞裔服務中心(AACF)、大華府韓裔社區服務中心(KCSC) 、亞美醫療中心（AAHC）等幾家社區健康服務機構，在現場提供了蒙郡政府健康服務資源、心理健康、老年人保健服務、常見慢性病防治、健康生活方式促進等社區保健及公共健康資源資汛。

兩家本地華人資深健康保險團隊彭劉暢、April元桐，則提供了有關各種健康保險及紅藍卡Medicare方面的免費諮詢服務。

作為主要協辦單位之一，美國公共衛生服務軍官團亞太裔委員會 (APAOC)為本次健康日提供了有關青少年心理健康的中文講座和義工支持。林穎博士和屠亞軍博士主講的“健康心靈倡議(Healthy Mind Initiative)，深受好評。