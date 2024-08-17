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打擊組織盜竊 維州費郡警加強逮嫌犯

特派員黃惠玲／綜合報導
泰森購物中心(Tysons Galleria Mall)內的香奈兒專賣店於今年6月曾遭7名盜竊團夥偷走價值至少6萬的商品。(取自泰森購物中心臉書)
泰森購物中心(Tysons Galleria Mall)內的香奈兒專賣店於今年6月曾遭7名盜竊團夥偷走價值至少6萬的商品。(取自泰森購物中心臉書)

維吉尼亞州費爾法克斯郡(Fairfax County)警長辦公室日前宣布，今年6月憑著1個滅火器，及15秒的時間，從高檔泰森購物中心(Tysons Galleria Mall)香奈兒專賣店，盜走了價值6萬多元的奢侈品的由7人犯罪團夥，已有部分嫌疑人落網。

費郡警長戴維斯(Kevin Davis)表示，隨著有組織的零售盜竊問題，在全美各地日益受到關注，其轄區所在的維州北部富裕區，也成為這類犯罪團夥的作案目標。

戴維斯說，「費郡擁有世界級的零售店眾所周知，這也是我們非常重視安全的原因之一，」在香奈兒店傳出有組織零售盜竊後，費郡警長辦公室立刻加強打擊盜竊。

戴維斯15日表示，這起案件負責運送竊賊、贓物的司機已經落網，警方並對另外涉案的兩人發出通緝令，他也公布了另外四名嫌疑人的影片、截圖，希望能盡快將這些人逮捕歸案。

警方還宣布已經逮捕了另一夥人，這些人陸續在東西兩岸共七個州的高檔商店作案，費郡副警長佛里德(Gregory Fried)說，這個團夥在七州至少造成17萬元的損失，其中包括費郡的3.5萬元。

有組織零售竊盜問題，已成為全美頭痛的犯罪模式，最近約有20多州通過打擊這類犯罪的法律，根據全國零售基金會(National Retail Foundation)去年的一份報告指出，有組織零售犯罪讓商店的庫存損失了一半。

戴維斯說，費郡2023年間的盜竊案達8000多起，比2021年的4000起激增一倍。戴維斯表示，警方逮捕的盜竊犯人數也比2021年提高了兩倍，數據顯示，該郡2023年的盜竊案嫌犯有七成被逮捕，而2021年時此比率僅52％。

他也提到，零售商店如果能盡其所能的收集證據，尤其是監控影片，將大大幫助警方逮捕嫌犯，尤其目前一些零售店的員工，也開始配戴跟警察一樣的隨身攝影機，這些舉措將有助警察破案。

戴維斯表示，只有他的機構努力逮捕盜竊犯，無法完全阻止類似犯案出現，他也提到，對於司法系統對於盜竊被捕嫌疑人的保釋金過低感到不滿，稱此舉讓犯罪者有恃無恐，很容易再次犯案。

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