開學在即 馬州高中老師免費贈送1000個書包

暑假即將告一段落，各級學校也將從下周開始陸續開學，馬里蘭州 坦普山丘(Temple Hills)克羅斯蘭高中(Crossland High School)的體育和健康老師納斯(Wanda Knotts)，體諒一些學生家庭無力負擔開學用品，因此將在17日舉辦免費發放裝滿學習用品書包活動，這也是她連續第四年發起義舉。

納斯說，這些免費背包發放對象為學前班至高中生，書包內將裝滿包括筆記本、鉛筆、橡皮擦等用品。

納斯表示，「我是卡崔娜颶風 的倖存者，」2005 年路易斯安納州 發生大規模風暴後，她在其他好心人幫助重新站起來，「這種經歷，讓我深刻感受到如有能力就為那些不如你幸運的人做些事的重要，因為當你祝福別人時，你總是受到祝福的。」

因為自己受助經驗，開啟了她幫助學生的行動，目前在喬治王子郡擔任老師的納斯，創立了非營利組織Wanda's Hope Klozet，該組織全年舉辦慈善活動，包括感恩節火雞贈品和外套捐贈活動。

17日的贈書包活動(Pull-Up Pick Up Back to School Backpack Giveaway)是與克羅斯蘭高中以及學校舞蹈隊合作，時間為17日上午11時到下午1時，她鼓勵學生加入義工。這次發放目標在送出1000個書包，如願意捐贈者，可直接送到發放地點克羅斯蘭高中，地址：6901 Temple Hill Road, Temple Hills, MD。