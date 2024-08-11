創紀錄 華府今春櫻花節吸客160萬人 消費逾2億

華府每年春季櫻花盛開，吸引無數遊客前往觀賞。(本報檔案照片)

根據櫻花節和華府 市長辦公室聯合發布的數據，今年華府的全國櫻花節吸引了160萬名遊客，超過了2019年疫情 前的150萬人次紀錄，而且今年賞櫻 遊客停留的時間更長，消費也更多。

報告顯示，今年到華府賞櫻的遊客估計花費達2.02億元，平均逗留時間為3.9天。值得注意的是，58%的遊客住在華府，其中高達77%住在飯店。

賞櫻民眾超過一半是遊客(56%)，其餘的則是華府地區的居民。遊客方面有17%來自世界各國，其他大部分都是來自美國本土。

華府市長包瑟表示，「華府很自豪能夠每年春天舉辦全國櫻花節，不僅因為它是我們居民和企業的經濟驅動力，而且它讓我們能夠向來自世界各地的遊客展示城市。」

在創下史上遊客新紀錄後，華府已經開始籌備迎接2025年的櫻花節，明年也是這項活動推出的第25年。

華府櫻花節已從剛開始為期一周的慶祝活動，延長為長達四周的體驗活動，國家櫻花節主席兼首席執行官梅休(Diana Mayhew) 表示，「櫻花節團隊致力於策畫和舉辦一場世界級的慶祝活動，這不僅是華府旅遊的標誌性時刻，也是該地區的核心經濟驅動力。 」

梅休說，將全力推動華府成為美國春季旅遊目的地的最佳品牌。