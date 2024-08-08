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黛比逼近 維州進入緊急狀態 氣象局發布洪水警報

特派員黃惠玲／綜合報導
國家氣象局預測到周日間維州各區的降雨量圖。(國家氣象局)
國家氣象局預測到周日間維州各區的降雨量圖。(國家氣象局)

維吉尼亞州州長楊京(Glenn Youngkin)6日在熱帶風暴「黛比」來臨前，發布該州進入緊急狀態(state of emergency)。國家氣象局則對維州東南部，發布了到9日傍晚為止的洪水警報。

楊京聲明稱，「在我們為熱帶風暴黛比做準備的同時，我敦促所有州民、遊客了解情況，遵循當地的應急指南，採取必要的預防措施，確保家人和社區的安全。」

他提到，黛比可能將帶來強風、暴雨及洪水，大家應保持警惕，將風暴的影響降到最低，他說，黛比已經對北卡、佛州、南卡、喬州等鄰州帶來一定程度的破壞。

美國國家氣象局預測，維州將出現大量降雨及洪水，州府官員表示，屆時可能導致道路、航班及電力供應都受到波及。

楊京發佈緊急狀態後，維州將可調動工作人員及設備應對風暴。緊急狀態下，也將啟動維州的反價格詐欺法規，這項法律旨在保護居民在緊急情況下，不會被迫以高價購買生活必需品。

維州檢察長米亞瑞斯(Jason Miyares)說，只要違反維州反價格詐欺法或剝削居民錢包行為者，都將被追究責任。

根據天氣預測，7日晚間隨著黛比外圍的臨近，維州可能會出現零星雷陣雨。8日雨勢增強大雨，當天要出門上班上學者，應提前做好計畫以免行程延誤。

 

隨著黛比掃過，華府在9日可能會出現更廣泛的降雨，屆時降雨可能會變得相當大，且伴隨著強風和可能的龍捲風。

連續的降雨，可望緩解當地的炎熱、乾旱，氣象局預測這波風暴的最後一場降雨將在10日黎明前抵達，接著又將恢復季節性氣候，預計10日及11日的最高溫將回到華氏88度、87度。

維州 洪水 緊急狀態

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