馬州眾議員史皮格訪美京 交流熱烈

CCACC會長孫文影(前)，美京博翊館館長李志翔(後排左起)、馬州眾議員史皮格、CCACC董事楊成華、美京歡樂日間保健中心主任李潮、CCACC常務副會長張麗芳、CCACC主任秘書周梅月。(主辦方提供)

馬州 州眾議員 史皮格(Ryan Spiegel)日前應邀參訪美京華人活動中心(CCACC)，中心會長孫文影、中心董事楊成華及各部門行政主管均出席歡迎，雙方交流熱烈。

史皮格的來訪是由楊成華牽線、安排。孫文影首先介紹中心的組織、運作以及各部門的運營、服務。中心創辦人之一暨美京歡樂日間保健中心主任李潮接著介紹保健中心的服務。

美京醫療中心主任陸惠興說，該中心能夠長期服務大眾，受惠於政府和議會的關注與支持。如今在資源不足的條件下，醫療服務受到限制，經常看到一些低收入 病人沒錢就醫的不幸，因此期待今後能夠繼續在各界的鼎力相助下，為社區民眾提供更多醫療福利。史皮格肯定該中心為蒙郡低收入、無保險的市民提供優質醫療服務。

美京常務副會長張麗芳介紹了美京社區服務中心，包括為中心會員及社區民眾舉辦的各項活動、ESOL課程、樂齡星球電腦班等。美京博翊館館長李志翔則簡要說明了美京博雅苑以及美京博翊館 的現況。

史皮格對美京迅速發展的各項社區服務，深表讚佩。他說，未來有機會一定會協助爭取資源，共同為社區裡不同種族裔的居民服務。