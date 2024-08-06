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颶風黛比料帶來降雨 緩解華府乾旱

特派員黃惠玲／綜合報導
華府地區今夏缺乏降雨且天氣炎熱，導致許多草地都呈現乾黃。(包瑟市長臉書)
華府地區今夏缺乏降雨且天氣炎熱，導致許多草地都呈現乾黃。(包瑟市長臉書)

在經歷了非常乾燥的夏季之後，華府地區民眾在剛結束的周末欣喜若狂看到傾盆大雨，不過，這場降雨對於徹底消除此間乾旱，仍然遠不足夠。氣象專家表示，已登陸佛州颶風黛比，預期為華府帶來的降雨，才可能有效緩解華府旱象。

巴爾的摩-華盛頓國際機場(BWI)在周末降雨量超過3吋，在華府地區高居榜首。從華府到阿勒格尼高地(Allegheny Highlands)部分地區的降雨量，則僅約半吋或更少，雖然一些地方的草地變綠，但實際上華府的乾旱要結束還有好一段距離。

今年是華府史上排名第39個最乾燥的夏季，至今降雨量才剛剛超過6吋。藍嶺地區(Blue Ridge)還需要3吋降雨才能擺脫乾旱。

從謝南多厄山谷(Shenandoah Valley)到阿勒格尼山麓(Allegheny Foothills)的情況則截然不同，那裡的降雨量仍缺4至6英吋。這種情況意味著至少一場颶風到達且掃過必要地點，才能幫助該地區完全走出旱象。

說到颶風和熱帶系統，颶風黛比(Hurricane Debby)已經登陸佛州，並預期向掃過的地區帶來大規模的有益降雨。毫無疑問，隨著黛比本周移往美國東南大西洋海岸，卡羅來納州可能出現洪水，且預期在本周稍晚到周末期間，這場颶風將為華府地區帶來有益的降雨。

至於颶風黛比的降雨，是否足以徹底消除此間乾旱？待乾旱監測儀在15日(下周四)更新時，至少華府南郊的乾旱問題應該可以因這波颶風降雨有效解決。

由於持續缺乏降雨和炎熱的天氣，目前藍嶺以西正處於極度乾旱之中，本周稍晚乾旱監測儀更新時，其乾旱程度可能會達到四級(特殊)乾旱。

黛比的來臨會對緩解乾旱有所幫助，不過藍嶺以西的降雨量較少，因此該地區將不得不等待更長的時間獲得更多雨水。

華府一帶的河流、小溪和小溪的流量遠低於平均水平，當地農民稱，由於今年夏天華府以西的乾旱，造成農作物遭受嚴重破壞，在某些情況下甚至完全損失收成，因為當地的乾旱程度是到地下好幾吋都完全缺水。

此外，一般傾盆大雨時大部分的水只會直接流入附近的小溪、溪流和河流，因此持續性的小到中雨，反而更有助於緩解旱象。

華府 颶風 佛州

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