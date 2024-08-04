財星排行榜：全美最宜家庭居住城 馬州銀泉奪冠

馬州銀泉在財富雜誌的全美最適合家庭居住城鎮中，排名第一。(銀泉市臉書截圖)

根據「財星」雜誌的最新名單，馬里蘭州銀泉市(Silver Spring)是全美最適合家庭居住的地方。賓州 上梅里恩鎮(Township of Upper Merion)、維吉尼亞州的臣廷里(Chantilly)緊跟在後，分居該榜單的第二、第三名。

這是銀泉市連續第二年在全球商業雜誌年度家庭最佳居住地名列前茅。愛阿華州的愛阿華市，則是該榜單唯一連續三年躋入「財富」雜誌前50名家庭宜居的城市，愛阿華市今年排在第 24 位。

今年的榜單密切關注多代家庭的需求。這些家庭主要尋找可能有機會進入一流學校、擁有高度推薦醫院、住房可以負擔得起，而且老人資源豐富和強烈社區意識的城市。

「財富之井」(Fortune Well)的編輯菲爾德斯(Jennifer Fields)說，「隨著越來越多的人發現自己處於三明治世代，夾在照顧孩子和年邁父母之間，他們越來越多地尋找能夠支持照顧者和多代家庭需求的社區，」她說，「在我們的研究中，排名靠前的城市擁有一系列資源和便利設施，能夠吸引最年長和最年輕的居民。」

「財富之井」是「財星」旗下的健康與保健中心。它與CVS Health、Caring.com、Healthgrades、Ineedana.com、Shareware和WitLytic等多個數據合作夥伴合作，然後依據近200個數據類別對全美約2000個城市進行排名。

入選「財星」雜誌評選的全美10個最適合家庭居住的城市，依序為：馬州銀泉市、賓州上梅里恩鎮、維州臣廷里、密西根州安娜堡(Ann Arbor)、俄亥俄州梅森(Mason)、田納西州富蘭克林(Franklin)、科羅拉多州拉斐葉(Lafayette)、堪薩斯州歐弗蘭公園(Overland Park)、新州莫里斯城(Morristown)、新罕布夏州波斯茅斯(Portsmouth)。

銀泉在去年的榜單上排名第三，今年躍居榜首。這個位於華府 郊區的城鎮具有便利的城市生活，輕鬆搭乘華府地鐵或MARC火車就可以抵達市區。

銀泉因其藝術和娛樂區而在鄰近郊區中脫穎而出，該區擁有100多個藝術和人文組織、娛樂場所等。市中心商業區擁有150多家餐廳，提供各種美食。這裡還有很多適合戶外的活動。

根據美國人口普查，當地混血家庭的機率高達73%。房產網站Redfin數據顯示，當地房價 與去年相比下降了4%。銀泉中位房價為65萬2090元，中位年收10萬6052元。該市的亞裔人口比率達7.5%。