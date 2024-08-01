華府市長包瑟：已有逾6.5萬住民入住新建屋

擁有400多個住房單位的華府Westerly大樓在6月中旬完工啟用，該大樓中多達126個單元為可負擔房屋。(Westerly官網截圖)

在新冠疫情爆發前一年，華府 市長包瑟設定了在2025年之前在當地新建3萬6000套住房的目標，包瑟還特別簽署了一項有關住房的市長令，指示各機構的新政策及措施，以協助落實。包瑟29日表示，過去四年來，華府已經超額完成預定標的，至2024年7月，全市已經有6萬5000多位居民住進了新家。

負責華府建造及保護可負擔房屋的主要資金來源：華府住房生產信託基金(Housing Production Trust Fund)，過去幾年投入了逾13億元，協助完成新建房屋的目標。包瑟說，這些新的住房單元，有助於降低華府的整體房價 。

包瑟說，這幾年華府一共新增了3萬6000套住房，但華府住房成本的增長速度，僅有全國住房成本增加速度的一半，「我們成功抑制了住房成本的攀升。」

市長稱，提供更多住房選擇的另一個優點是，可以將華府的居民長期留在該區定居，同時也對訪客具有更大的入住吸引力。

包瑟說，華府每年有多達2600萬人造訪，相當是佛羅里達州的人口，「每年這麼多人來華府參觀紀念碑、博物館，如果我們能夠為他們提供合適的住家，那麼華府就能不斷發展壯大。」

不過，華府這項目標的提早達成，對於舒緩維吉尼亞州、馬里蘭州及華府地區近年來的高房價，似乎仍然影響有限。

根據房產掛牌網站BrightMLS數據指出，這幾年來華府、維州及馬州(DMV )的房價，因為待售單元短缺，市場需求強勁，這幾個地區的中位房價已經穩穩站上64萬元的歷史高點。

此外，華盛頓郵報的一項研究顯示，DMV範圍的新建房屋數量，遠遠趕不上需求速度，數據指出，在華府、維州、馬州的管轄範圍內，只有華府、亞歷山大(Alexandria)、阿靈頓郡和Falls Church區，有望滿足 DMV 未來10年所需建造的32萬套新住宅的目標。