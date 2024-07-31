國際領袖基金會 頒贈趙錫成終身傳承獎

國際領袖基金會會長董繼玲(右一)、基金會主席徐紹欽(左一)頒贈「終身傳承」獎給趙錫成(左二)，右二為陪伴父親領獎的趙小蘭。(記者王稚融／攝影)

國際領袖基金會(International Leadership Foundation，ILF)日前在華府舉行慶祝成立25周年及頒獎晚宴，福茂集團創辦人兼董事長趙錫成獲頒「終身傳承獎」，趙錫成的女兒、前勞工部長趙小蘭 及夫婿聯邦參議院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)均到場觀禮，趙氏父女一起鼓勵年輕人追求潛能、貢獻社會。

當天活動在華府首都希爾頓大飯店(Capital Hilton)舉行，與會嘉賓還包括前國會眾議院議長斐洛西(Nancy Peloso)，國會眾議員 趙美心、孟昭文、劉雲平等重量領導人。

基金會主席徐绍欽感謝各界的支持，他介紹當天活動包括三位華裔國會眾議員的主題演講，聚焦鼓勵亞裔 青年和學生參與公共事務、服務社區、競選公職、為亞裔社區發聲。

國際領袖基金會共同創辦人董繼玲與夫婿傑籠(Jeff Szabat)說，自2000年以來，ILF提供超過一萬名亞太裔學生獎學金和領導力培訓，持續致力於在公共、商業和非營利部門

培養新一代領導者。

國際領袖基金會每年為大學生提供在國會、聯邦政府、國務院、商務部和財政部等機構的實習機會，讓他們學習如何將政策知識應用到自己的專業領域。這不僅能幫助他們將來在各行業中發揮領導才能，也為他們未來的發展奠定了堅實基礎。 今年參與基金會這項「公共事務實習計畫」公民研究員的大學生和「青年領袖培訓計畫」的高中生共有43位，均在晚宴中獲頒結業證書。ILF也表彰了全美各地分會會長以及支持者的貢獻。

當天並舉行領導力和商業會議，旨在探討、調查和討論中美兩國日益相互依存的關係。