我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅蘭妮亞拒談暗殺事件 川普：代表她還愛我

黃仁勳、查克伯格對談AI 現場互換皮衣掀高潮

維州、馬州、新州免稅日 下月陸續登場

特派員黃惠玲／綜合報導
馬州、維州、新州均將陸續推出返校購物免稅日活動。(pixabay)
馬州、維州、新州均將陸續推出返校購物免稅日活動。(pixabay)

暑假轉眼過了一大半，很快又到了幫孩子準備返校書包、服飾、用品的時候了。包括維吉尼亞州、馬里蘭州、新澤西州等，都將在8、9月份陸續推出三天到10天不等的購物免銷售稅日，希望州民可以減輕孩子們返校的財務支出。

維吉尼亞州：今年的返校購物免稅日為8月2日到4日。今年的免稅購物日只有三天，是因為維州議會在去年3月的預算協商中，忘記將銷售稅免除的天數加長。

州稅物局表示，民眾在此期間，可以購買「符合條件的學習用品、服裝、鞋類、颶風應急用品以及Energy Star和WaterSense的產品，無需支付銷售稅。其中學習用品每件單價需在20元或以下；服裝及鞋類商品每件需在100元或更低。

颶風應急準備產品，包括售價每件1000元或以下的便攜式發電機，單件售價350元或以下使用汽油啟動的鏈鋸，還有單價60元或以下的鏈鋸配件，以及其他單價60元或以下的颶風指定準備物品。

至於Energy Star品牌或WaterSense的產品也是如此，只要購入的產品是用於非商業性家庭或個人用途，並且單件價格在2500元及以下，均適用於免繳銷售稅範圍。

維州大部分地區的銷售稅率為5.3%，但在亞歷山大、阿靈頓、費爾法克斯市、費爾法克斯郡、Falls Church、Loudoun、Manassas、Manassas Park、威廉王子等地區銷售稅則為6％.

馬里蘭州：馬州今年的免稅日為8月11日到17日。根據馬州審計長辦公室的規定，只有「指定的服裝、鞋類及背包」才能符合免銷售稅條件。此外，服裝、鞋類、皮帶等服飾，單價需在100元或更低；書包、背包等商品價格的前40元可以免稅。

新澤西州：新州免稅日為8月24日到9月2日。在此期間購買所有服飾、文具等商品，價格無上限均可免除銷售稅。此外，購買2999元以下的電腦設備也可免稅。

美國其他多州也有類似免稅日活動，詳情可查詢：taxadmin.org/2024-sales-tax-holidays。

新澤西州 維吉尼亞州 颶風

上一則

幼時新州收容所受虐 逾70年後老翁與州府350萬和解

下一則

芝男子華埠開車見華人遭搶劫 按喇叭阻止反中槍

延伸閱讀

維州、馬州、新州免稅日 下月陸續登場

維州、馬州、新州免稅日 下月陸續登場
新州薩米特1獨棟房 比要價高55萬成交

新州薩米特1獨棟房 比要價高55萬成交
收賄被定罪 新州聯邦參議員梅南德茲終於辭職 宣告8/20走人

收賄被定罪 新州聯邦參議員梅南德茲終於辭職 宣告8/20走人
馬州州長摩爾：目前不考慮參選副總統

馬州州長摩爾：目前不考慮參選副總統

熱門新聞

田納西州23歲的店員帕托偷走客人中1百萬美元的刮刮卡，兌獎時遭逮捕。翻攝(Rutherford County Sheriff's Office X帳號@RCTNSheriff )

田納西州幸運兒刮中1百萬元 店員起貪念偷調包據為己有

2024-07-24 20:30
芝加哥麥克米克展覽中心湖濱大樓的玻璃帷幕牆，已經安裝了遮檔屋內燈光的防鳥膜，以避免鳥類誤撞死亡。(特派員黃惠玲／攝影)

千隻鳥1夜撞死 芝大樓玻璃牆加裝護鳥膜

2024-07-25 09:58
亞城國際機場從上周五開始，就有許多旅客因為達美航空班機取消、延誤排長龍尋求協助。(美聯社)

達美今晨又取消200班機 有旅客已滯留亞城機場5天

2024-07-23 10:04
華社感謝貝瑟特(左四)的見義勇為。(特派員黃惠玲／攝影)

猛按喇叭試圖阻止華人被劫打 優步司機中槍 芝華社致謝

2024-07-29 10:06
吳弭(左二)與丈夫、兩個兒子開心迎接家中第五個成員。(吳弭臉書)

波士頓市長吳弭宣布懷孕 明年1月迎接第3胎

2024-07-23 10:32
一群支持者參加川普在北卡的造勢活動，他們稱在取得同意後將車停在附近Dunkin’ Donuts停車場，但活動結束後發現車全部被拖了。(翻攝WBTV News - Charlotte YouTube )

他們參加川普造勢活動車停甜甜圈店 結束後「全被拖吊」

2024-07-26 21:37

超人氣

更多 >
這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡

這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡
小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人

小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人
巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國

巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國
小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　

小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　
年紀漸長 吃這「健康」食物要小心

年紀漸長 吃這「健康」食物要小心