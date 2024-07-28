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緣分與神通(1)---摘錄盧台長 觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂

本報華府訊
觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂，誠邀您來敬香、 祈福、學佛、禮佛。
觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂，誠邀您來敬香、 祈福、學佛、禮佛。

今天給大家講神通，只要修煉之後，就會有神通。修煉比如拜佛念經、坐禪觀想等，當剛剛接觸到鬼神之後，通靈的現象就會出現，通靈的現象表現在很多方面，比如：做夢、感應、幻覺等。幻覺就是明明自己感覺看見了，怎麼又沒有了？這種幻覺的通靈現象，分成大神通和小神通。小神通是能夠知道一些事情，能夠看到一些靈界的東西，是散散的一?那間的感覺或感應。大神通和小神通的層次是不一樣的，小神通是鬼通，大家都知道鬼有五通，鬼通也包括陰陽眼，能夠看到一些靈界的東西，凡是有人告訴你，我能看到什麼，我能知道什麼，其實這個人身上就是有鬼了。誠心修心的人是不追求這些神通的，只要追求，鬼就會上身，要老老實實信佛修心。能看見靈界的東西有三個原因：1）前世所修；2）陰氣過重；3）鬼上身。有95%的鬼上身之後，就會有小神通，但都不是正神通，是鬼通。你們在學佛的道路上一定要正信，一定要明白，不要認為能有什麼通就好了。真正的大神通，不是鬼通，是師父曾經給你們講過的六通，但是有大神通並不表示這個人能完全解脫自己。

如果能達到解脫的境界，就是自己在人間已經能解脫了，該有的神通，自然來的才叫神通。什麼叫解脫？就是該發愁的時候，不發愁，該難過的時候，不難過，如果被人家騙了，也無所謂，如果生病了我隨緣。能夠完全解脫的人，他一定有大神通，而有大神通的人，他一定會解脫。

告訴你們：真正的解脫是甩纏，是把所有的纏擾全部甩掉，是誰也擋不住的，不論世上任何事情都是你自己決定去做的，沒有一個人能擋得住，是你自己種下的因。

社會上有些神通者，是求神問卜。如果小神通越來越靈，就是鬼神入身，鬼神入身之後就是讓你與陰間通話，就是占卜，但這不代表修心，與修心是兩個概念，一定要正信、正念、正修。(因篇幅所限，下次再續)

觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂Rockville Guan Yin Citta，位於馬里蘭州Rockville市中心，交通方便，停車方便，磐石觀音堂地址：966 Hungerford Drive #27a, Rockville, MD 20850 (最近已搬遷到以上地址)，電話: 301-279-8888，301-818-1657，電郵: [email protected]，開放時間：週一至週日10am-2pm (2pm以後請預約)。

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