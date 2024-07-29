我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗拚提名 也讓美國人再次關注多元族裔身分

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛 母親出身廣州

華府新屋比現房便宜 價差全美第5高 加州聖地牙哥居冠

特派員黃惠玲／綜合報導
華府地區的新建房屋，每平方呎的價格比現有房屋還便宜了48.1元。(redfin網站截圖)
華府地區的新建房屋，每平方呎的價格比現有房屋還便宜了48.1元。(redfin網站截圖)

根據房產網站Zillow的數據，目前全國新建房屋的價格比現有房屋平均每平方呎的價格，還便宜了3.5元。這也是過去六年來所出現的最大價差，其中華府每平方呎的價差更超過48元，在全美大城中高居第五位。

今年5月份，華府新建住宅跟現有房屋的成本差異，為每平方呎達48.1元，根據Zillow分析，加州聖地牙哥的新建房屋的每平方呎成本，比現有房屋便宜了57.1元，高居全美價差之冠。

一般購買新房者有很大優勢，包括無須更新或維修。這種情形跟新冠疫情前的銷售狀況大相逕庭，當時新建房屋每平方呎的價格，要比現有房屋高出15到22元。從2018年以來，新建房每平方呎的價格，僅有五個月比現有房屋的價格低。

不過，每平方呎的價格降低，並不意味著新建房屋的整體價格會比較便宜。Zillow稱，5月份新建房屋的售價，整體比現有房屋高出了5萬4000元，但建商對新房提供的降價優惠要比出售自家房產的屋主多。

統計顯示，6月份約有29％的新建房屋降價，61％的建商現在還提供降價以外的其他促銷錯失，例如下調房屋貸款利率，或減少收取過戶費。

現有房屋的購屋者，當然也有一些優勢，例如新建房屋的買家獲得的土地面積，明顯比現有房屋小，因此也讓現屋買家的土地面積優勢提高。數據指出，新建房屋的面積，平均比現房小了355平方呎，新建房屋平均更比2018年時的新建屋小了185平方呎。

既有房屋的漲幅，從疫情爆發後就持續上漲，至今已經攀升了52%，而新建屋的漲幅只有26％。

新房跟現房存在差距的另一個原因，是新建公寓及連棟屋減少，目前新建公寓及連棟屋的物件，僅佔新建築的3％，而在2018年時，此類建屋的比率達10％，而一般來說，公寓的每平方呎價格明顯比獨棟房屋高。

除了華府、聖地牙哥、鹽湖城、洛杉磯、奧斯汀的新建屋比現有房屋每平方呎價插在48元到57元間外，其他地區的新建房屋價格還是比現有房屋高。例如全美前50大城市中，仍有一半的城鎮新建住宅價格更高。

全美新建房比現有屋更便宜的10個城市，依序為：加州聖地牙哥(差距57.1元)、猶它州鹽湖城(53.6元)、加州洛杉磯(52.4元)、德州奧斯汀(48.3元)、華府(48.1元)、佛州坦帕(40.8元)、亞利桑納州鳳凰城(30.9元)、加州沙加緬度(26.2元)、北卡洛麗(25.9元)、加州Riverside(19.8元)。

加州 華府 聖地牙哥

上一則

住房及交通成本太高 1/5麻州人想要遷離

延伸閱讀

洛新屋每平方呎價格 低於現有房

洛新屋每平方呎價格 低於現有房
抗議以色列總理國會演說 23人華府被捕

抗議以色列總理國會演說 23人華府被捕
把著火汽車推下山谷 致7萬畝地被焚毀 加州男被捕

把著火汽車推下山谷 致7萬畝地被焚毀 加州男被捕
華府美京華人活動中心 6位新任董事8/1上任

華府美京華人活動中心 6位新任董事8/1上任

熱門新聞

田納西州23歲的店員帕托偷走客人中1百萬美元的刮刮卡，兌獎時遭逮捕。翻攝(Rutherford County Sheriff's Office X帳號@RCTNSheriff )

田納西州幸運兒刮中1百萬元 店員起貪念偷調包據為己有

2024-07-24 20:30
芝加哥麥克米克展覽中心湖濱大樓的玻璃帷幕牆，已經安裝了遮檔屋內燈光的防鳥膜，以避免鳥類誤撞死亡。(特派員黃惠玲／攝影)

千隻鳥1夜撞死 芝大樓玻璃牆加裝護鳥膜

2024-07-25 09:58
亞城國際機場從上周五開始，就有許多旅客因為達美航空班機取消、延誤排長龍尋求協助。(美聯社)

達美今晨又取消200班機 有旅客已滯留亞城機場5天

2024-07-23 10:04
吳弭(左二)與丈夫、兩個兒子開心迎接家中第五個成員。(吳弭臉書)

波士頓市長吳弭宣布懷孕 明年1月迎接第3胎

2024-07-23 10:32
一群支持者參加川普在北卡的造勢活動，他們稱在取得同意後將車停在附近Dunkin’ Donuts停車場，但活動結束後發現車全部被拖了。(翻攝WBTV News - Charlotte YouTube )

他們參加川普造勢活動車停甜甜圈店 結束後「全被拖吊」

2024-07-26 21:37
密西根州17歲女孩佩妮5月底離家，7月被人發現和一名44歲男子同居，兩人還訂了婚。(翻攝Daily Mail TikTok @dailymail )

密西根州17歲少女離家 兩個月後被發現和中年男同住訂婚

2024-07-23 22:50

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」

「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」
巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場
巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親出身廣州

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親出身廣州
巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合
成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普

成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普