華府新屋比現房便宜 價差全美第5高 加州聖地牙哥居冠

華府地區的新建房屋，每平方呎的價格比現有房屋還便宜了48.1元。(redfin網站截圖)

根據房產網站Zillow的數據，目前全國新建房屋的價格比現有房屋平均每平方呎的價格，還便宜了3.5元。這也是過去六年來所出現的最大價差，其中華府 每平方呎的價差更超過48元，在全美大城中高居第五位。

今年5月份，華府新建住宅跟現有房屋的成本差異，為每平方呎達48.1元，根據Zillow分析，加州聖地牙哥 的新建房屋的每平方呎成本，比現有房屋便宜了57.1元，高居全美價差之冠。

一般購買新房者有很大優勢，包括無須更新或維修。這種情形跟新冠疫情前的銷售狀況大相逕庭，當時新建房屋每平方呎的價格，要比現有房屋高出15到22元。從2018年以來，新建房每平方呎的價格，僅有五個月比現有房屋的價格低。

不過，每平方呎的價格降低，並不意味著新建房屋的整體價格會比較便宜。Zillow稱，5月份新建房屋的售價，整體比現有房屋高出了5萬4000元，但建商對新房提供的降價優惠要比出售自家房產的屋主多。

統計顯示，6月份約有29％的新建房屋降價，61％的建商現在還提供降價以外的其他促銷錯失，例如下調房屋貸款利率，或減少收取過戶費。

現有房屋的購屋者，當然也有一些優勢，例如新建房屋的買家獲得的土地面積，明顯比現有房屋小，因此也讓現屋買家的土地面積優勢提高。數據指出，新建房屋的面積，平均比現房小了355平方呎，新建房屋平均更比2018年時的新建屋小了185平方呎。

既有房屋的漲幅，從疫情爆發後就持續上漲，至今已經攀升了52%，而新建屋的漲幅只有26％。

新房跟現房存在差距的另一個原因，是新建公寓及連棟屋減少，目前新建公寓及連棟屋的物件，僅佔新建築的3％，而在2018年時，此類建屋的比率達10％，而一般來說，公寓的每平方呎價格明顯比獨棟房屋高。

除了華府、聖地牙哥、鹽湖城、洛杉磯、奧斯汀的新建屋比現有房屋每平方呎價插在48元到57元間外，其他地區的新建房屋價格還是比現有房屋高。例如全美前50大城市中，仍有一半的城鎮新建住宅價格更高。

全美新建房比現有屋更便宜的10個城市，依序為：加州聖地牙哥(差距57.1元)、猶它州鹽湖城(53.6元)、加州洛杉磯(52.4元)、德州奧斯汀(48.3元)、華府(48.1元)、佛州坦帕(40.8元)、亞利桑納州鳳凰城(30.9元)、加州沙加緬度(26.2元)、北卡洛麗(25.9元)、加州Riverside(19.8元)。