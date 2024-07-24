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馬州州長摩爾：目前不考慮參選副總統

特派員黃惠玲／綜合報導
馬州州長摩爾表示，他想繼續當州長，不會角逐副總統職位。(摩爾臉書)
馬州州長摩爾表示，他想繼續當州長，不會角逐副總統職位。(摩爾臉書)

過去曾被外界視為潛在總統或副總統人選之一的馬里蘭州州長摩爾表示，他熱愛現在的工作，也喜歡馬里蘭現階段的發展勢頭，他想繼續擔任馬州的州長，確保該州完成未來十年的發展。

摩爾接受當地媒體wtop訪問時，回答了有關他是否計畫角逐副總統人選的提問，摩爾說，「這不是我正在考慮的事情。我很高興人們看到馬州正在發生的事情並且感到興奮。我的意思是，在我們任職期間，已經取得了一些非常大的勝利，而且是兩黨的勝利，人們已經注意到了這一點。」

他表示，「我很明確已經向競選團隊表示，我熱愛我的工作。我喜歡馬州的勢頭。我想繼續擔任我們州的首席執行官，以確保完成馬州十年所需完成的一切。」摩爾說，「我想我說得很清楚。我將繼續擔任馬州州長，我將繼續領導我們的州向前發展。」

摩爾說，他會全力支持賀錦麗代表民主黨參選總統並當選。他也提到，稍早他跟賀錦麗有深入的交談。

摩爾表示，美國人民應該有一位捍衛者，他將繼續拜登-哈里斯政府的進程，「這就是為什麼我很自豪表示全力支持並完全認可副總統賀錦麗成為民主黨總統候選人。」

他還提到，今年3月新加坡籍達利號(Dali)貨櫃輪因故障失去動力而撞毀巴爾的摩基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)的當天早上，「我接到的第一通電話就是賀錦麗打來的。她明確表示，當我們面臨馬州歷史上最嚴重的悲劇之一時，整個國家都與馬州站在一起。在那一刻，她不僅展示了她的領導力，還展示了她的同理心。」

摩爾說，他將為賀錦麗助選，並將擔任賀錦麗競選活動的共同主席。

馬州 賀錦麗 民主黨

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