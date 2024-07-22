我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

手機話費「吃到飽」加州人每年多花245億

微軟大當機第3天 全美航班仍未恢復 有人飛機3度被取消

慈素蔬食館 推出各種淨素素食 吃素對您的生命帶來巨大益處

本報華府訊

研究指出，人類的消化系統和牛馬羊一樣，比較適合素食。因為肉食中的動物脂肪，含有大量的飽和脂肪酸，長期食用容易引起膽固醇過高及心臟血管方面的疾病，同時也有致癌的可能性。而素食可以淨化血液，預防便秘的產生，養顏美容，並且安定情緒。和肉食比起來，素食在養生方面實在益處多多。難怪素食蔚為流行，成為現在代人崇尚健康的養生之道。吃素是一種不花錢的放生，放生讓您積福，因此對您事業好，也會帶來財運。

位於馬州Hanover的慈素蔬食館(Ci Su Vegan House)，是一家無五辛無蛋奶的淨素素食館，慈素切合現在健康飲食需求，以崇尚健康飲食為主。

慈素推出一系列素食，菜式豐盛，適合一家大小及朋友聚餐。無論小點、乾拌麵、湯麵、燴飯及豆奶波霸奶茶，款式多樣，可供選擇，每款都是健康美味。

小點包括有椰蓉酥、植肉素雞塊、鹽煮毛豆、玉米脆片、春芋上海卷、香脆芋球、招牌煎餃、紅油炒手、炸雲吞、XO生菜鬆、咖哆咖哆、螺旋咖喱角、涼拌海帶絲、台式黃金泡菜。

乾拌麵包括有沙茶乾拌麵、咖哩乾拌麵、麻醬乾拌麵、黑椒乾拌麵、泰式素蝦麵。湯麵包括有慈素本樓湯麵、羅漢素掛麵、素丸咖哩湯麵。

燴飯包括有脆皮茄子、乾煸法國豆、椒鹽豆腐、宮保豆腐、馬來咖哩、醋溜素棒腿、素黑椒牛小排、泰國綠咖哩、黑椒素棒腿、三杯百頁豆腐、堅果什錦炒飯、麻婆豆腐。

豆奶波霸奶茶更是時尚與健康結合的創新飲品，美味可口，備有多種口味包括有老虎、香芋、芒果、抺茶、草莓、紅茶、泰茶、藍山咖啡

上述菜式及飲品，款款美味健康，包您回味無窮，慈素所提供的都是淨素素食，所以不含五辛(蔥、蒜、韭、薤、洋蔥)，不含蛋奶。

另外，慈素蔬食館也有從台灣進口有機素食醬料、食材及零食，素食醬料和食材包括有楊桃汁、紫蘇梅汁、梅子漿、苦茶油、黑豆蔭油膏、白蔭油膏、豆腐乳、熱情果、海苔素香鬆、香菇鬆、猴頭菇絲、素肉、素薄牛肉片等。素食零食包括有芒果果乾、芭樂果乾、黑芝麻花生糖、素牛肉乾、紫蘇梅、豆乾、香菇冬筍餅、白胡椒餅、菜脯餅、地瓜片、脆米香片等。喜歡素食的朋友，不容錯過。

慈素蔬食館(Ci Su Vegan House)地址: 2649 Annapolis Rd. #B, Hanover, MD 21076，電話: 443-679-4981，營業時間: 週二至週日11am-8pm，週一公休。

馬州 煎餃 咖啡 泰國 致癌

上一則

颶風離去逾1周…休士頓還沒全面恢復供電 酷暑惹民怨

下一則

上海海事大學北美校友會 新州歡聚

熱門新聞

49歲俄勒岡名廚娜歐蜜·波莫羅伊，13日在從事水上活動時不慎溺斃。(美聯社)

女名廚玩「內胎漂流」 身上綁繩纏入水底溺斃

2024-07-17 19:32
針對IT軟件大故障，聯合航空發出聲明。(手機螢幕截圖)

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

2024-07-19 08:44
范斯成為前總統川普的競選副手。(美聯社)

挺川華人：范斯年輕有為加分 對少數族裔、婦女或減分

2024-07-15 17:10
48歲女子珍妮佛(左)涉嫌以坐在身上的方式不讓10歲的達科塔(右)出門，導致他窒息身亡。(翻攝change.org網站和臉書)

寄養男童想跑出門 340磅婦坐他身上導致窒息身亡

2024-07-16 22:55
丹佛一家紅龍蝦餐廳店員在處理水產的時候發現並救起了一隻罕見的橙色龍蝦。(美聯社)

罕見橙色龍蝦 下鍋前被餐廳店員救起 送到水族館

2024-07-19 14:18
一名網友在網路上憤怒地表示，兒時玩伴的婚禮，竟用泡麵招待賓客。圖為泡麵示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Alena Shekhovtcova）

她怨兒時玩伴結婚竟招待「吃泡麵」 批最低劣婚禮

2024-07-16 20:20

超人氣

更多 >
拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒
歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗

歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗
得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付

得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付
特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求

特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求
4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表

4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表