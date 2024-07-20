微軟當機 華府機場排長龍 維州監理站關閉

大華府巴爾的摩華盛頓國際機場(BWI)受到電腦系統故障影響，登機報到大排長龍。(美聯社)

華府 地區三座機場均受到微軟當機導致的全球IT故障影響，出現班機延誤或取消情形，機場登機大排長龍。

華府大都會運輸系統(WMATA)19日上午也透過社交媒體X發文表示，地鐵已經恢復正常運行，原本癱瘓的網站也在9時30分左右恢復正常。馬里蘭州法院也宣布19日所有辦公室、設施均不對外開放；維吉尼亞州 監理站也關閉客服中心，連網路服務也無法進行。

WMATA在19日上午5時45分表示，所有地鐵站都準時開放，各路線服務也按照原訂班表運行；公車方面五條路線出現延誤，但與故障無關。該公告提到，WMATA的應用程序仍在維護中暫時無法使用。

包括美國、歐洲、亞洲等地區的機場受到這波IT故障影響，航班取消及延誤情況激增，各國內外航線班機都排起了長隊，因為航空公司無法使用登機以及訂票服務，華府一帶的機場均不例外。

雷根國家機場(DCA)、杜勒斯國家機場(Dulles International Airport)都在社媒發文稱，多家航空公司登機系統故障，影響航班運行，任何乘客在前往機場前，都應檢查航班狀態。

根據航班跟蹤網站FlightAware的數據，截至19日上午8時為止，雷根機場有80個航班延誤、40個航班取消，平均延誤時間為半小時；杜勒斯機場大約有30個航班取消、90個航班延誤，平均延誤時間為48分鐘，且候機時間持續增加中。大華府巴爾的摩華盛頓國際機場(BWI)也有約90航班延誤，10航班取消。

儘管不搭機也沒有使用公共運輸系統，但這波故障也波及馬里蘭州、維吉尼亞州使用電子過路繳費器(E-ZPass)的用戶，馬州 應急管理部門還因此發布了部分緊急狀態，以應對全州範圍的微軟斷網，包括提醒旅客檢查航班狀態，並預警E-ZPass服務可能延遲。

此外，根據馬州法院官網的通知，馬州所有法院、辦公室及設施，19日均不對公眾開放，除非有緊急事務。

維州監理站(Department of Motor Vehicles)則宣布關閉所有客戶服務中心，包括網上服務也暫時無法進行。