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馬州Pepco 籲用戶「欠款斷電」電話是騙局

特派員黃惠玲／綜合報導

提供華府、馬里蘭州電力的Pepco公司提醒客戶，務必提防潛在的詐騙，甚至收到顯示為該公司客戶服務號碼的電話，都應提高警覺。

Pepco發言人特德斯科(Frank Tedesco)表示，有很多常見的騙局都涉及詐騙者利用技術通過「複製企業電話號碼」的來電顯示方式，讓消費者上當。

根據一名受騙者表示，他收到自稱Pepco技術人員的來電，對方稱即將關閉他的電力供應服務，除非他透過Zelle或使用沃爾瑪(Walmart)禮品卡付清欠款。

特德斯科表示，Pepco公司的服務人員、技術人員等，永遠都不會要求透過預付現金卡或加密貨幣支付電費及其他費用，客戶更不會在毫無通知的情況下，突然接到電力公司致電要求任何支付欠款的電話。特德斯科說，用戶一定要留意，只要對方要求立即付款否則將停止供電，絕對是騙局。

他說，在任何可能的電力服務中斷之前，Pepco會有一系列與客戶溝通的步驟，並且該公司人員不會要求客戶提供社會安全號碼或銀行資訊等個人信息。

特德斯科表示，客戶應該按照平常的方式付款，例如透過郵寄支票或線上付款。

他警告，隨著科技進步，詐騙者正在使用更複雜先進的方法行騙，這種情況導致要分辨對方是否真的是公用事業代表變得更加困難，他說，「透過這種欺騙技術，不法分子在獲取資訊方面變得越來越有創意，導致其詐騙手法看起來像是真的Pepco人員。」

特德斯科表示，上述問題和網路安全是Pepco列為首要考慮的因素，該公用事業公司致力於提醒客戶注意新騙局。他說，如果你接到可疑電話，請掛斷電話並從帳單找到Pepco電話，或到官網登錄查詢自己的帳戶狀態。

他呼籲，除了電話要求支付費用都為詐騙外，如果該公司的技術人員直接上門敲門並表示要中斷服務，也應該立即向Pepco打電話求證，勿輕信任何陌生人以免成為受害對象。

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