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全美單身生活成本最低州 西維州奪冠

特派員黃惠玲／綜合報導
時薪20元可以讓單身者在西維州舒適生活。(西維州府臉書)
時薪20元可以讓單身者在西維州舒適生活。(西維州府臉書)

根據一項分析，作為單身人士，每年需要有4萬元的稅前收入，才能支付美國生活成本最便宜州的基本開銷，而西維吉尼亞州高居全美生活成本最低的州，阿肯色州、奧克拉荷馬州緊跟在後。在這些生活開銷 低廉的州，通常時薪拿到20元就能舒適生活。

個人財務網站「智慧資產」(SmartAsset)依據麻省理工學院生活工資計算的追蹤數據分析，西維吉尼亞州的單身家庭，稅前收入達3萬9386元，即可支付住房、交通、醫療保健、稅金及其他基本需求支出等。

根據聯邦勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)的數據，全美全職工人的年薪中位接近6萬元。但在美國開銷較便宜的州，拿最低時薪收入的工人，收入遠遠落後於6萬元。以每周工作40小時的西維吉尼亞州打工人為例，該州每小時最低工資水平僅8.75元，意即年薪大約只有1萬8200元。

以單身者來說，全美15個生活成本低的州，只要有以下年收即可應付日常基本開銷，前十名依序為西維州：3萬9386元、阿肯色州：3萬9724元、奧克拉荷馬州：4萬211元、北達科他州：4萬262元、肯塔基州：4萬355元、俄亥俄州：4萬359元、南達科他州：4萬718元、路易斯安納州：4萬1233元、密西西比州：4萬1361元、愛阿華州：4萬1678元。

11到15名，依序為新墨西哥州：4萬1807元、內布拉斯加州：4萬1849元、阿拉巴馬州：4萬1911元、密蘇里州：4萬2024元、威斯康辛州：4萬2062元。

以上15州按照每周工作40小時計算，時薪大約19元到20元不等，就可以滿足基本各種生活開銷。

全美單身生活最昂貴的州為麻州，在當地每年收入要有5萬8009元，才能滿足基本需求，相當於時薪至少要拿到約28元。

生活成本較低的州，整體工資也往往較低，勞工統計局2022年的數據顯示，西維州的家庭中位收入為5萬2460元，而紐約州為7萬5910元。

各州間的基本開銷差異，主要在於住房成本不同。其中城市區通常有更集中的工作機會，因此吸引更多的居民遷入，住房需求隨著增加，同時也推動了房價上漲。

加州、紐約州等城市化較高的州，平均每年住房成本接近2萬元；而在生活成本最低的15個州，住房成本僅約為加州、紐約州的一半。

西維吉尼亞州 奧克拉荷馬州 內布拉斯加州

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