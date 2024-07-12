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馬州威郡 明年起初高中上課禁用手機

特派員黃惠玲／綜合報導

馬州威廉王子郡公立學校計畫從明年開始，將手機使用限制擴大實施到所有初中(middle school)、高中。

維州州長楊金將「無手機教育」視為其政府的工作重點之一，新的措施是去年限制在各郡學校使用手機試點項目的擴展。楊金本周還發布了一項行政命令，指示維州教育廳起草指導方針，要求該州所有公立學校開始建立無手機學習制度。

威廉王子郡公立學校從去年開始，在大多數的郡內初中執行了「關閉和遠離手機計畫。」勞登郡(Loudoun)、費爾法克斯郡(Fairfax)、斯塔佛德郡(Stafford)以及佛雷得李斯克斯堡市(Fredericksburg)，均採取了某種形式的手機禁令。

威郡學校董事會主席拉特夫(Babur Lateef)表示，明年起將把限制手機使用的措施，推廣實施到該郡所有初中及高中。

該手機限制使用計畫，要求學生在上課時間關閉手機並把手機收起來，高中生則必須在上課時間把手機收起來。拉特夫說，希望家長了解孩子在這些時段不能玩手機，如有緊急事情需要聯繫，應通過孩子就讀學校的行政辦公室。他補充，當然學生在緊急情況下，允許使用手機。

公立學校 維州 馬州

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